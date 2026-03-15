Video Codec Converter для Windows
|Оценка:
|3.14/5 голосов - 7
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.2.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Pouya Ardehkhani
|Категории:
|Кодеки, декодеры - Конверторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|14 / 15 | Статистика
|Размер:
|35.81 Мб
Video Codec Converter (VCC) — приложение для пакетного преобразования и транскодирования видеофайлов на основе инструмента FFmpeg. Поддерживаются современные видеокодеки, включая AV1, H.264, H.265/HEVC, H.266/VVC, VP9 и MPEG-4, что позволяет обрабатывать видеоматериалы различных форматов и параметров.
Приложение ориентировано на быструю и удобную обработку большого количества файлов. Поддерживается аппаратное ускорение кодирования с использованием технологий NVIDIA NVENC, AMD AMF и Intel QSV, что значительно сокращает время обработки видео. Присутствует возможность выполнять обрезку, объединение файлов, изменять разрешение, управлять аудиодорожками и субтитрами, а также применять готовые профили настроек кодирования.
Список основных возможностей Video Codec Converter (VCC):
- поддержка популярных видеокодеков, включая AV1, H.264, H.265/HEVC, H.266/VVC, VP9 и MPEG-4;
- аппаратное ускорение кодирования с использованием NVIDIA NVENC, AMD AMF и Intel QSV;
- пакетная обработка нескольких файлов или целых папок;
- поддержка различных контейнерных форматов вывода, включая MKV, MP4, WebM, AVI, MOV и др.;
- возможность обрезки видео и установки времени начала и окончания фрагмента;
- объединение нескольких видеороликов в один файл;
- изменение разрешения и использование готовых пресетов от 360p до 8K;
- управление аудиодорожками: копирование, перекодирование или удаление;
- работа с субтитрами: копирование или удаление из выходного файла;
- автоматическое обнаружение и удаление черных полос в видео;
- настройка параметров кодирования, включая фильтры резкости и синтез зернистости;
- отображение процесса кодирования через встроенный терминал FFmpeg.
