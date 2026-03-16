SpotiFLAC для Windows

Лицензия: Бесплатная
Версия: 7.1.1
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Украинский
Категория:Загрузка файлов
Размер:4.72 Мб
SpotiFLAC — утилита для загрузки музыкальных треков из стриминговых сервисов с сохранением оригинального качества звука. Программа позволяет находить и скачивать отдельные песни, альбомы или плейлисты по названию без необходимости авторизации. Для начала работы достаточно ввести название композиции или ссылки на нужный материал, после чего приложение получит доступные данные и выполнит загрузку аудио.

Приложение сохраняет файлы в максимально доступном качестве без дополнительного сжатия. Метаданные треков извлекаются автоматически и используются для корректного оформления аудиофайлов. Для получения информации о композициях используются сторонние API-сервисы. В отдельных случаях возможны ограничения по количеству запросов для одного IP-адреса, из-за чего загрузка метаданных может временно не выполняться.

Программа распространяется бесплатно и не требует регистрации или подписки. Работа приложения не связана с учетной записью пользователя в музыкальных сервисах, поскольку данные извлекаются на основе анализа веб-плеера.

Список основных возможностей SpotiFLAC:

  • загрузка отдельных треков, альбомов и плейлистов по названию или ссылке;
  • сохранение аудио в максимально доступном качестве;
  • отсутствие необходимости входа в учетную запись;
  • автоматическое получение и запись метаданных треков;
  • работа с данными через сторонние API;
  • бесплатное использование без подписок.
