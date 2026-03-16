SpotiFLAC для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|7.1.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Украинский
|Разработчик:
|afkarxyz
|Категория:
|Загрузка файлов
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 4 | Статистика
|Размер:
|4.72 Мб
SpotiFLAC — утилита для загрузки музыкальных треков из стриминговых сервисов с сохранением оригинального качества звука. Программа позволяет находить и скачивать отдельные песни, альбомы или плейлисты по названию без необходимости авторизации. Для начала работы достаточно ввести название композиции или ссылки на нужный материал, после чего приложение получит доступные данные и выполнит загрузку аудио.
Приложение сохраняет файлы в максимально доступном качестве без дополнительного сжатия. Метаданные треков извлекаются автоматически и используются для корректного оформления аудиофайлов. Для получения информации о композициях используются сторонние API-сервисы. В отдельных случаях возможны ограничения по количеству запросов для одного IP-адреса, из-за чего загрузка метаданных может временно не выполняться.
Программа распространяется бесплатно и не требует регистрации или подписки. Работа приложения не связана с учетной записью пользователя в музыкальных сервисах, поскольку данные извлекаются на основе анализа веб-плеера.
Список основных возможностей SpotiFLAC:
- загрузка отдельных треков, альбомов и плейлистов по названию или ссылке;
- сохранение аудио в максимально доступном качестве;
- отсутствие необходимости входа в учетную запись;
- автоматическое получение и запись метаданных треков;
- работа с данными через сторонние API;
- бесплатное использование без подписок.
