PDF Shaper для Windows
PDF Shaper — программа для работы с PDF-файлами, предназначенная для конвертации и извлечения данных. Подходит для обработки документов разного типа: отчётов, сканов, форм и других файлов. Приложение позволяет преобразовывать содержимое PDF в редактируемые форматы, а также извлекать отдельные элементы, включая текст и изображения.
Программа поддерживает базовые операции с документами: разделение, объединение и изменение структуры страниц. Есть инструменты для защиты файлов с помощью пароля, а также для снятия ограничений. Предусмотрена пакетная обработка, что упрощает работу с большим количеством файлов.
Список основных возможностей приложения PDF Shaper:
- извлечение текста, изображений и отдельных объектов из PDF-файлов;
- конвертация PDF в Word, RTF и графические форматы, а также создание PDF из изображений;
- разделение PDF на отдельные страницы с сохранением в новые файлы;
- объединение нескольких документов в один файл;
- установка пароля, настройка ограничений доступа и снятие защиты;
- поворот, обрезка и выравнивание страниц, редактирование метаданных;
- добавление водяных знаков и удаление изображений из документа;
- поддержка пакетной обработки для выполнения операций с несколькими файлами;
- работа с Unicode и корректное отображение символов;
- низкое потребление системных ресурсов при выполнении задач.
