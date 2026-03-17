PDF Shaper для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:15.5 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:PDF
Загрузок (сегодня/всего):5 / 6 | Статистика
Размер:8.04 Мб
СКАЧАТЬ
PDF Shaper скриншот № 1
PDF Shaper скриншот № 2

PDF Shaper — программа для работы с PDF-файлами, предназначенная для конвертации и извлечения данных. Подходит для обработки документов разного типа: отчётов, сканов, форм и других файлов. Приложение позволяет преобразовывать содержимое PDF в редактируемые форматы, а также извлекать отдельные элементы, включая текст и изображения.

Программа поддерживает базовые операции с документами: разделение, объединение и изменение структуры страниц. Есть инструменты для защиты файлов с помощью пароля, а также для снятия ограничений. Предусмотрена пакетная обработка, что упрощает работу с большим количеством файлов.

Список основных возможностей приложения PDF Shaper:

  • извлечение текста, изображений и отдельных объектов из PDF-файлов;
  • конвертация PDF в Word, RTF и графические форматы, а также создание PDF из изображений;
  • разделение PDF на отдельные страницы с сохранением в новые файлы;
  • объединение нескольких документов в один файл;
  • установка пароля, настройка ограничений доступа и снятие защиты;
  • поворот, обрезка и выравнивание страниц, редактирование метаданных;
  • добавление водяных знаков и удаление изображений из документа;
  • поддержка пакетной обработки для выполнения операций с несколькими файлами;
  • работа с Unicode и корректное отображение символов;
  • низкое потребление системных ресурсов при выполнении задач.
Отзывы о программе PDF Shaper

Admin

Отзывов о программе PDF Shaper 15.5 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв