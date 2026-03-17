Win11Debloat для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2026.03.15 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Raphire
|Категория:
|Настройка, оптимизация
|Загрузок (сегодня/всего):
|8 / 9 | Статистика
|Размер:
|272 Кб
Win11Debloat — это PowerShell-скрипт для настройки и очистки Windows 10/11. Позволяет убрать предустановленные приложения, изменить параметры конфиденциальности и привести систему к более удобному виду без ручного поиска нужных опций. Решение подходит для пользователей, которым требуется быстро подготовить систему после установки или привести её к заданной конфигурации.
Скрипт объединяет набор настроек, связанных с безопасностью, обновлениями и интерфейсом. Поддерживается работа через командную строку, а также применение изменений для других учетных записей. Часть функций ориентирована на опытных пользователей и администраторов, включая настройку режима аудита и изменение поведения системных служб. Внесённые изменения можно отменить, а удалённые приложения при необходимости восстановить через магазин приложений.
Список основных возможностей Win11Debloat:
- Удаление предустановленных приложений и компонентов системы.
- Отключение телеметрии, диагностических данных и рекламных элементов.
- Настройка параметров конфиденциальности и ограничение фоновой активности.
- Отключение встроенных ИИ-функций и связанных служб.
- Изменение параметров Windows Update и поведения обновлений.
- Настройка внешнего вида системы, включая тёмный режим и эффекты.
- Изменение структуры меню «Пуск», поиска и панели задач.
- Расширенные параметры Проводника, включая отображение файлов и разделов.
- Управление функциями многозадачности и поведения окон.
- Включение дополнительных компонентов, таких как Windows Sandbox и подсистема Linux.
