Win11Debloat для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2026.03.15 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Настройка, оптимизация
Загрузок (сегодня/всего):8 / 9 | Статистика
Размер:272 Кб
СКАЧАТЬ
Win11Debloat скриншот № 1
Win11Debloat скриншот № 2
Win11Debloat скриншот № 3
Win11Debloat скриншот № 4

Win11Debloat — это PowerShell-скрипт для настройки и очистки Windows 10/11. Позволяет убрать предустановленные приложения, изменить параметры конфиденциальности и привести систему к более удобному виду без ручного поиска нужных опций. Решение подходит для пользователей, которым требуется быстро подготовить систему после установки или привести её к заданной конфигурации.

Скрипт объединяет набор настроек, связанных с безопасностью, обновлениями и интерфейсом. Поддерживается работа через командную строку, а также применение изменений для других учетных записей. Часть функций ориентирована на опытных пользователей и администраторов, включая настройку режима аудита и изменение поведения системных служб. Внесённые изменения можно отменить, а удалённые приложения при необходимости восстановить через магазин приложений.

Список основных возможностей Win11Debloat:

  • Удаление предустановленных приложений и компонентов системы.
  • Отключение телеметрии, диагностических данных и рекламных элементов.
  • Настройка параметров конфиденциальности и ограничение фоновой активности.
  • Отключение встроенных ИИ-функций и связанных служб.
  • Изменение параметров Windows Update и поведения обновлений.
  • Настройка внешнего вида системы, включая тёмный режим и эффекты.
  • Изменение структуры меню «Пуск», поиска и панели задач.
  • Расширенные параметры Проводника, включая отображение файлов и разделов.
  • Управление функциями многозадачности и поведения окон.
  • Включение дополнительных компонентов, таких как Windows Sandbox и подсистема Linux.
Отзывы о программе Win11Debloat

Admin

Отзывов о программе Win11Debloat 2026.03.15 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв