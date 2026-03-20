PDF4QT для Windows

Лицензия: Бесплатная
Версия:1.5.3.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:PDF
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:28.16 Мб
PDF4QT — редактор и просмотрщик PDF-файлов с открытым исходным кодом, предназначенный для повседневной работы с документами. Программа объединяет инструменты просмотра, редактирования и анализа в одном интерфейсе. Подходит для чтения файлов, внесения правок, добавления комментариев и подготовки документов к передаче другим пользователям.

Приложение поддерживает работу с содержимым PDF: можно изменять текст, выделять фрагменты, добавлять аннотации и заполнять формы. Есть возможность сравнения документов, что помогает находить различия между версиями. Встроенные функции защиты позволяют шифровать файлы, проверять цифровые подписи и ограничивать доступ. Дополнительно доступны инструменты для работы со страницами, вложениями и структурой документа.

Список основных возможностей PDF4QT:

  • Просмотр PDF с навигацией и поиском, включая регулярные выражения.
  • Редактирование содержимого и удаление конфиденциальных данных.
  • Добавление аннотаций, комментариев и графических элементов.
  • Сравнение документов с отображением различий по страницам.
  • Объединение, разделение, перемещение и копирование страниц.
  • Проверка и создание цифровых подписей.
  • Шифрование и управление доступом к файлам.
  • Преобразование страниц в изображения и работа с вложениями.
  • Оптимизация размера файлов без заметной потери качества.
  • Поддержка многопоточности и аппаратного ускорения.
  • Преобразование текста в речь и создание аудиофайлов.
  • Инструменты командной строки для автоматизации задач.
  • Анализ структуры PDF и извлечение текста.
