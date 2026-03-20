PDF4QT для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.5.3.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Jakub Melka
|Категория:
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|28.16 Мб
PDF4QT — редактор и просмотрщик PDF-файлов с открытым исходным кодом, предназначенный для повседневной работы с документами. Программа объединяет инструменты просмотра, редактирования и анализа в одном интерфейсе. Подходит для чтения файлов, внесения правок, добавления комментариев и подготовки документов к передаче другим пользователям.
Приложение поддерживает работу с содержимым PDF: можно изменять текст, выделять фрагменты, добавлять аннотации и заполнять формы. Есть возможность сравнения документов, что помогает находить различия между версиями. Встроенные функции защиты позволяют шифровать файлы, проверять цифровые подписи и ограничивать доступ. Дополнительно доступны инструменты для работы со страницами, вложениями и структурой документа.
Список основных возможностей PDF4QT:
- Просмотр PDF с навигацией и поиском, включая регулярные выражения.
- Редактирование содержимого и удаление конфиденциальных данных.
- Добавление аннотаций, комментариев и графических элементов.
- Сравнение документов с отображением различий по страницам.
- Объединение, разделение, перемещение и копирование страниц.
- Проверка и создание цифровых подписей.
- Шифрование и управление доступом к файлам.
- Преобразование страниц в изображения и работа с вложениями.
- Оптимизация размера файлов без заметной потери качества.
- Поддержка многопоточности и аппаратного ускорения.
- Преобразование текста в речь и создание аудиофайлов.
- Инструменты командной строки для автоматизации задач.
- Анализ структуры PDF и извлечение текста.
Небольшая бесплатная портативная утилита, позволяющая сканировать документы с помощью...
NAPS2 (Not Another PDF Scanner 2) - очень удобная оболочка для сканирования документов и сохранения их в формат PDF или в виде графического изображения...
Adobe Acrobat Reader 2025.001.21265
Популярнейшее приложение для работы с PDF-документами. Позволяет проводить все основные...
PDF24 Creator - бесплатная программа, которая позволяет легко создавать PDF-документы...
Простой в использовании инструмент для просмотра PDF-файлов. Приложение поставляется с...
ABBYY FineReader PDF 16.0.14.7295
ABBYY FineReader PDF - одно из самых лучших приложений для распознавания, конвертирования и работы...
