VidBee для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.3.5
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|VidBee
|Категория:
|Загрузка файлов
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|378.17 Мб
VidBee — приложение для загрузки видео и аудио с различных интернет-платформ. Программа работает на базе Electron и использует движок yt-dlp, что обеспечивает совместимость с большим количеством сайтов. Поддерживается работа с очередью, что позволяет обрабатывать несколько файлов последовательно без необходимости повторного запуска.
Приложение подходит для сохранения медиаконтента с популярных сервисов и менее известных ресурсов. Отдельное внимание уделено автоматизации: доступна загрузка новых материалов через RSS-подписки. После настройки программа отслеживает обновления и выполняет загрузку в фоновом режиме. Присутствует возможность управлять активными задачами, отслеживать статус и при необходимости приостанавливать или возобновлять процесс.
Список основных возможностей VidBee:
- поддержка загрузки видео и аудио с более чем 1000 сайтов;
- использование движка yt-dlp для расширенной совместимости;
- добавление ссылок и формирование очереди загрузок;
- отображение прогресса скачивания в реальном времени;
- возможность приостановки, возобновления и повторной загрузки;
- автоматическая загрузка новых видео через RSS-подписки;
- фоновая работа без необходимости постоянного контроля;
- простое управление списком задач и параметрами загрузки.
