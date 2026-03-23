Video2X для Windows

Лицензия: Бесплатная
Версия:6.4.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 2 | Статистика
Размер:210.11 Мб
Video2X — программа для повышения качества видео с помощью алгоритмов машинного обучения. Приложение позволяет увеличивать разрешение роликов вплоть до 4K, а также повышать плавность воспроизведения за счёт интерполяции кадров. Обработка выполняется локально на компьютере пользователя без передачи данных в сеть, что исключает зависимость от облачных сервисов и обеспечивает сохранность файлов.

Программа подходит для обработки как отдельных видеофайлов, так и целых каталогов. В основе работы лежат современные модели масштабирования и генерации промежуточных кадров, которые добавляют недостающие детали и делают изображение более чётким. Поддерживается работа в средах Windows и Linux, а также предусмотрен графический интерфейс для упрощения настройки и запуска задач.

Список основных возможностей Video2X:

  • повышение разрешения видео с сохранением деталей изображения;
  • интерполяция кадров для увеличения плавности воспроизведения;
  • поддержка моделей Anime4K v4, Real-ESRGAN, Real-CUGAN и RIFE;
  • работа через ncnn и Vulkan для ускоренной обработки;
  • совместимость с пользовательскими GLSL-шейдерами MPV;
  • два режима работы: масштабирование и интерполяция;
  • отсутствие необходимости во временном дисковом пространстве при обработке;
  • кроссплатформенность.
ТОП-сегодня раздела "Редакторы"
 

скачать CapCutCapCut 8.1.1

Мощный видеоредактор для ПК с ОС Windows. С его помощью вы создадите высококачественные...

скачать DaVinci ResolveDaVinci Resolve 20.3.2

Профессиональное ПО для редактирования и обработки видеофайлов, которое предлагает...

скачать AvidemuxAvidemux 2.7.6 / 2.8.1

Avidemux - отличное приложение для редактирования и конвертирования видео. Поддерживает все...

скачать ShotcutShotcut 26.2.26

Неплохая программа для редактирования видеофайлов. Быстро и просто приложение позволит...

скачать Magix (Sony) Vegas ProMagix (Sony) Vegas Pro 23.0.0.302

Magix (Sony) Vegas Pro - Это многодорожечная цифровая система нелинейного видео и аудио монтажа...

скачать MKVToolnixMKVToolnix 97.0

Бесплатный сборник утилит, с помощью которых можно быстро и легко редактировать видео...

