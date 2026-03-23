Video2X для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
6.4.0
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|K4YT3X
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 2 | Статистика
|Размер:
|210.11 Мб
Video2X — программа для повышения качества видео с помощью алгоритмов машинного обучения. Приложение позволяет увеличивать разрешение роликов вплоть до 4K, а также повышать плавность воспроизведения за счёт интерполяции кадров. Обработка выполняется локально на компьютере пользователя без передачи данных в сеть, что исключает зависимость от облачных сервисов и обеспечивает сохранность файлов.
Программа подходит для обработки как отдельных видеофайлов, так и целых каталогов. В основе работы лежат современные модели масштабирования и генерации промежуточных кадров, которые добавляют недостающие детали и делают изображение более чётким. Поддерживается работа в средах Windows и Linux, а также предусмотрен графический интерфейс для упрощения настройки и запуска задач.
Список основных возможностей Video2X:
- повышение разрешения видео с сохранением деталей изображения;
- интерполяция кадров для увеличения плавности воспроизведения;
- поддержка моделей Anime4K v4, Real-ESRGAN, Real-CUGAN и RIFE;
- работа через ncnn и Vulkan для ускоренной обработки;
- совместимость с пользовательскими GLSL-шейдерами MPV;
- два режима работы: масштабирование и интерполяция;
- отсутствие необходимости во временном дисковом пространстве при обработке;
- кроссплатформенность.
