Video2X — программа для повышения качества видео с помощью алгоритмов машинного обучения. Приложение позволяет увеличивать разрешение роликов вплоть до 4K, а также повышать плавность воспроизведения за счёт интерполяции кадров. Обработка выполняется локально на компьютере пользователя без передачи данных в сеть, что исключает зависимость от облачных сервисов и обеспечивает сохранность файлов.

Программа подходит для обработки как отдельных видеофайлов, так и целых каталогов. В основе работы лежат современные модели масштабирования и генерации промежуточных кадров, которые добавляют недостающие детали и делают изображение более чётким. Поддерживается работа в средах Windows и Linux, а также предусмотрен графический интерфейс для упрощения настройки и запуска задач.

Список основных возможностей Video2X: