shadPS4 для Windows
shadPS4 — эмулятор консоли PlayStation 4, предназначенный для запуска игр на компьютерах под управлением Windows и GNU/Linux. Проект распространяется с открытым исходным кодом и находится на ранней стадии развития.
Эмулятор ориентирован преимущественно на энтузиастов и пользователей, готовых самостоятельно разбираться с настройками. Несмотря на ограниченную стабильность, shadPS4 уже способен запускать часть игр, хотя многие из них работают с ошибками или требуют дополнительной конфигурации. Производительность и корректность работы напрямую зависят от оборудования компьютера и выбранных параметров.
Список основных возможностей shadPS4:
- Запуск игр для PlayStation 4 на ПК с Windows и GNU/Linux.
- Открытый исходный код с возможностью изучения и доработки.
- Поддержка графического API Vulkan для обработки рендеринга.
- Частичная совместимость с играми PS4, включая отдельные играбельные проекты.
- Гибкая настройка параметров для оптимизации производительности.
- Работа с современными процессорами и видеокартами с поддержкой Vulkan.
- Регулярные обновления и развитие функциональности.
Отзывы о программе shadPS4
Admin
Отзывов о программе shadPS4 0.15.0 пока нет, можете добавить...