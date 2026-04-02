Zen Browser для Windows
|Оценка:
|3.70/5 голосов - 33
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.19.5b | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Украинский
|Разработчик:
|Zen OSS Team
|Категория:
|Браузеры
|Загрузок (сегодня/всего):
|6 / 54 | Статистика
|Размер:
|88.58 Мб
Zen Browser — веб-браузер с акцентом на удобство работы и конфиденциальность, который помогает организовать работу с вкладками без лишних отвлекающих элементов. Интерфейс выполнен в сдержанном стиле, что упрощает навигацию и снижает нагрузку при длительной работе.
Основное внимание уделено управлению вкладками и оптимизации рабочего пространства. Пользователь может распределять страницы по отдельным рабочим областям, что удобно при ведении нескольких задач. Дополнительные режимы отображения позволяют адаптировать интерфейс под текущие задачи и освободить место на экране.
Список основных возможностей Zen Browser:
- Организация вкладок по рабочим пространствам для разделения задач.
- Быстрое переключение между активными проектами.
- Компактный режим с автоматическим скрытием панели вкладок.
- Функция Glance для быстрого доступа к часто используемым страницам.
- Режим Split View для одновременного просмотра двух вкладок.
- Минималистичный интерфейс без лишних элементов.
- Оптимизация рабочего пространства для повышения удобства работы.
