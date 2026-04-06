Intel XTU для Windows
Intel XTU (Intel Extreme Tuning Utility) — программа для настройки, мониторинга и тестирования процессоров Intel. Утилита позволяет изменять параметры работы CPU без входа в BIOS, что упрощает процесс оптимизации системы. Приложение ориентировано на процессоры с разблокированным множителем (серии K и X) и предоставляет доступ к управлению частотами, напряжением и энергопотреблением.
С помощью Intel XTU можно увеличить производительность процессора за счёт разгона или снизить температуру и энергопотребление через андервольтинг. Встроенные инструменты мониторинга отображают текущие параметры системы в реальном времени. Также доступен стресс-тест, который используется для проверки стабильности после изменения настроек.
Интерфейс программы предусматривает два режима работы. Базовый режим предлагает ограниченный набор параметров и подходит для начальной настройки. Расширенный режим открывает доступ к более точной конфигурации, включая управление коэффициентами отдельных ядер и параметрами кэша. Дополнительно доступен режим AI Assist, который помогает подобрать стабильные параметры автоматически, если процессор поддерживает эту функцию.
Список основных возможностей Intel XTU:
- разгон процессора с изменением множителя и частот;
- андервольтинг для снижения нагрева и энергопотребления;
- мониторинг температуры, частоты и нагрузки в реальном времени;
- встроенный стресс-тест для проверки стабильности системы;
- два режима настройки: базовый и расширенный;
- управление коэффициентами отдельных ядер и кэша;
- поддержка настройки лимитов мощности (PL1, PL2, Turbo Boost);
- система профилей для сохранения и быстрого переключения параметров;
- режим AI Assist для автоматического подбора настроек.
