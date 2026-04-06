Intel XTU (Intel Extreme Tuning Utility) — программа для настройки, мониторинга и тестирования процессоров Intel. Утилита позволяет изменять параметры работы CPU без входа в BIOS, что упрощает процесс оптимизации системы. Приложение ориентировано на процессоры с разблокированным множителем (серии K и X) и предоставляет доступ к управлению частотами, напряжением и энергопотреблением.

С помощью Intel XTU можно увеличить производительность процессора за счёт разгона или снизить температуру и энергопотребление через андервольтинг. Встроенные инструменты мониторинга отображают текущие параметры системы в реальном времени. Также доступен стресс-тест, который используется для проверки стабильности после изменения настроек.

Интерфейс программы предусматривает два режима работы. Базовый режим предлагает ограниченный набор параметров и подходит для начальной настройки. Расширенный режим открывает доступ к более точной конфигурации, включая управление коэффициентами отдельных ядер и параметрами кэша. Дополнительно доступен режим AI Assist, который помогает подобрать стабильные параметры автоматически, если процессор поддерживает эту функцию.

Список основных возможностей Intel XTU:

разгон процессора с изменением множителя и частот;

андервольтинг для снижения нагрева и энергопотребления;

мониторинг температуры, частоты и нагрузки в реальном времени;

встроенный стресс-тест для проверки стабильности системы;

два режима настройки: базовый и расширенный;

управление коэффициентами отдельных ядер и кэша;

поддержка настройки лимитов мощности (PL1, PL2, Turbo Boost);

система профилей для сохранения и быстрого переключения параметров;

режим AI Assist для автоматического подбора настроек.

Примечание: Intel® XTU версия 7.14: поддерживает разблокированные процессоры Intel® Core™ (14-го поколения) и более старые процессоры. Intel® XTU версия 10.0: поддерживает разблокированные процессоры Intel® Core™ Ultra (серия 2).