Intel XTU для Windows

Описание
Лицензия: Бесплатная
Версия: 7.14.2.71/10.0.1.45
Обновлено:
ОС: Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория: Настройка, оптимизация
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер: 43.14 Мб
Intel XTU (Intel Extreme Tuning Utility) — программа для настройки, мониторинга и тестирования процессоров Intel. Утилита позволяет изменять параметры работы CPU без входа в BIOS, что упрощает процесс оптимизации системы. Приложение ориентировано на процессоры с разблокированным множителем (серии K и X) и предоставляет доступ к управлению частотами, напряжением и энергопотреблением.

С помощью Intel XTU можно увеличить производительность процессора за счёт разгона или снизить температуру и энергопотребление через андервольтинг. Встроенные инструменты мониторинга отображают текущие параметры системы в реальном времени. Также доступен стресс-тест, который используется для проверки стабильности после изменения настроек.

Интерфейс программы предусматривает два режима работы. Базовый режим предлагает ограниченный набор параметров и подходит для начальной настройки. Расширенный режим открывает доступ к более точной конфигурации, включая управление коэффициентами отдельных ядер и параметрами кэша. Дополнительно доступен режим AI Assist, который помогает подобрать стабильные параметры автоматически, если процессор поддерживает эту функцию.

Список основных возможностей Intel XTU:

  • разгон процессора с изменением множителя и частот;
  • андервольтинг для снижения нагрева и энергопотребления;
  • мониторинг температуры, частоты и нагрузки в реальном времени;
  • встроенный стресс-тест для проверки стабильности системы;
  • два режима настройки: базовый и расширенный;
  • управление коэффициентами отдельных ядер и кэша;
  • поддержка настройки лимитов мощности (PL1, PL2, Turbo Boost);
  • система профилей для сохранения и быстрого переключения параметров;
  • режим AI Assist для автоматического подбора настроек.
Примечание: Intel® XTU версия 7.14: поддерживает разблокированные процессоры Intel® Core™ (14-го поколения) и более старые процессоры. Intel® XTU версия 10.0: поддерживает разблокированные процессоры Intel® Core™ Ultra (серия 2).
ТОП-сегодня раздела "Настройка, оптимизация"
 

скачать CCleanerCCleaner 7.06.1270

Популярное приложение для оптимизации ПК, чистки реестра и удаления различного мусора из...

скачать MSI AfterburnerMSI Afterburner 4.6.6 / 4.6.7 beta

Настоящая находка для истинного оверклокера, с помощью которой можно осуществлять разгон...

скачать Mem ReductMem Reduct 3.5.2

Mem Reduct - небольшая портативная утилита, которая позволяет высвободить до 25% используемой...

скачать Shellbag Analyzer & CleanerShellbag Analyzer & Cleaner 1.31

Небольшая бесплатная программа, которая служит для анализа и полного удаления всех...

скачать CCleaner PortableCCleaner Portable 6.39.11548

CCleaner Portable - портативная (переносная, не требующая инсталляции на компьютер) версия утилиты CCleaner для чистки системного мусора...

скачать NVIDIA GeForce ExperienceNVIDIA GeForce Experience 3.28.0.417

Бесплатная утилита для автоматического обновления драйверов для видеокарт NVIDIA. Также...

