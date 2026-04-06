PeakVisor для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.9.74 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 10.x, 11.x, 12.x, 13.x, 14, 15
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Routes Software SRL
|Категория:
|GPS
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 | Статистика
|Размер:
|115.61 Мб
PeakVisor — приложение для навигации и планирования активности в горах, которое объединяет 3D-карты, определение вершин и инструменты отслеживания маршрута. Интерфейс ориентирован на быстрый доступ к информации о рельефе, высотах и доступных маршрутах.
Основная особенность приложения — визуализация местности в формате 3D. Пользователь может изучать окружающий ландшафт, определять названия вершин и получать сведения о них. Приложение также помогает заранее оценить сложность маршрута и контролировать передвижение с помощью GPS. Поддержка офлайн-режима позволяет использовать функции без подключения к сети.
Список основных возможностей PeakVisor:
- 3D-карты с детальной проработкой рельефа и высот.
- Определение горных вершин с отображением названий и характеристик.
- Информация о горах, включая высоту, расположение и дополнительные данные.
- Планирование маршрутов с учетом протяженности и набора высоты.
- Поддержка зимних видов спорта с отображением склонов и трасс.
- Данные о канатных дорогах и горных хижинах.
- Отслеживание маршрута с помощью GPS и просмотр статистики.
- Экспорт маршрутов в формате GPX.
- Работа всех основных функций без интернета.
HUD Speed - цифровой спидометр со встроенной функцией радар-детектора. Предупреждает о...
Навигатор, контент которого дополняют и обновляют сами пользователи. Приложение...
Яндекс.Карты – приложение, позволяющее не только смотреть карты и спутниковые снимки...
HERE WeGo – навигация для всех видов транспорта, включая автомобиль, велосипед, такси,...
Навигатор Семь Дорог 1.83.1364
Надёжный оффлайн проводник для Android-смартфонов и планшетов. Присутствует быстрый поиск по...
Мобильный навигатор и карты для Android, основанные на данных OpenStreetMap.org. Есть возможность...
