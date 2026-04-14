Recordly для Windows

Лицензия: Бесплатная
Версия:1.1.21.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Захват экрана
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:169.04 Мб
Recordly — приложение для записи экрана, предназначенное для создания обучающих роликов, демонстраций и записи игрового процесса. Программа позволяет фиксировать происходящее на экране и сохранять результат в виде видеофайлов для дальнейшего использования. Управление записью осуществляется через компактную плавающую панель, где доступны основные параметры и быстрый запуск процесса.

Присутствует возможность выбрать источник записи: весь экран или отдельное окно. Поддерживается одновременный захват системного звука и микрофона, что удобно при озвучивании действий. Дополнительно доступно наложение изображения с веб-камеры, которое автоматически подстраивается по размеру во время записи. Перед началом можно задать задержку, чтобы подготовить рабочую область.

После завершения записи открывается встроенный редактор с временной шкалой. В нём можно изменять скорость воспроизведения, масштабировать изображение, настраивать звук и добавлять внешние файлы. Доступны инструменты обрезки, вставки текста и автоматической генерации подписей. Также можно настроить фон сцены и применить эффекты для курсора и увеличения отдельных участков экрана.

Основные возможности Recordly:

  • запись экрана или отдельных окон;
  • поддержка системного звука и микрофона;
  • наложение изображения с веб-камеры;
  • настройка задержки перед началом записи;
  • встроенный видеоредактор с временной шкалой;
  • изменение скорости и масштабирования видео;
  • добавление внешних видео и аудиофайлов;
  • обрезка клипов и вставка текстовых аннотаций;
  • автоматическое создание подписей;
  • настройка фона и визуальных эффектов;
  • экспорт в форматах MP4 и GIF.
