Recordly — приложение для записи экрана, предназначенное для создания обучающих роликов, демонстраций и записи игрового процесса. Программа позволяет фиксировать происходящее на экране и сохранять результат в виде видеофайлов для дальнейшего использования. Управление записью осуществляется через компактную плавающую панель, где доступны основные параметры и быстрый запуск процесса.

Присутствует возможность выбрать источник записи: весь экран или отдельное окно. Поддерживается одновременный захват системного звука и микрофона, что удобно при озвучивании действий. Дополнительно доступно наложение изображения с веб-камеры, которое автоматически подстраивается по размеру во время записи. Перед началом можно задать задержку, чтобы подготовить рабочую область.

После завершения записи открывается встроенный редактор с временной шкалой. В нём можно изменять скорость воспроизведения, масштабировать изображение, настраивать звук и добавлять внешние файлы. Доступны инструменты обрезки, вставки текста и автоматической генерации подписей. Также можно настроить фон сцены и применить эффекты для курсора и увеличения отдельных участков экрана.

Основные возможности Recordly: