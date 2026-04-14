Recordly для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.1.21.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Webadderall
|Категория:
|Захват экрана
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|169.04 Мб
Recordly — приложение для записи экрана, предназначенное для создания обучающих роликов, демонстраций и записи игрового процесса. Программа позволяет фиксировать происходящее на экране и сохранять результат в виде видеофайлов для дальнейшего использования. Управление записью осуществляется через компактную плавающую панель, где доступны основные параметры и быстрый запуск процесса.
Присутствует возможность выбрать источник записи: весь экран или отдельное окно. Поддерживается одновременный захват системного звука и микрофона, что удобно при озвучивании действий. Дополнительно доступно наложение изображения с веб-камеры, которое автоматически подстраивается по размеру во время записи. Перед началом можно задать задержку, чтобы подготовить рабочую область.
После завершения записи открывается встроенный редактор с временной шкалой. В нём можно изменять скорость воспроизведения, масштабировать изображение, настраивать звук и добавлять внешние файлы. Доступны инструменты обрезки, вставки текста и автоматической генерации подписей. Также можно настроить фон сцены и применить эффекты для курсора и увеличения отдельных участков экрана.
Основные возможности Recordly:
- запись экрана или отдельных окон;
- поддержка системного звука и микрофона;
- наложение изображения с веб-камеры;
- настройка задержки перед началом записи;
- встроенный видеоредактор с временной шкалой;
- изменение скорости и масштабирования видео;
- добавление внешних видео и аудиофайлов;
- обрезка клипов и вставка текстовых аннотаций;
- автоматическое создание подписей;
- настройка фона и визуальных эффектов;
- экспорт в форматах MP4 и GIF.
