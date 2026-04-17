InstallerClean для Windows

Описание
Отзывы
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.5.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Очистка диска
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1
Размер:67.17 Мб
InstallerClean — утилита для очистки служебных файлов установщика Windows, которые остаются после установки программ и обновлений. Такие данные сохраняются системой в отдельной папке и со временем могут занимать заметный объём диска. Программа предназначена для поиска и удаления этих остаточных файлов без необходимости ручного анализа.

После запуска выполняется сканирование каталога установщика, затем отображается список найденных элементов с указанием размера и возможности удаления. По завершении выводится информация о том, сколько пространства можно освободить, а также краткое сообщение о результатах очистки.

Программа взаимодействует с системой напрямую, используя встроенные механизмы Windows Installer. Это позволяет определить, какие файлы больше не связаны с установленными приложениями. В процессе учитываются два типа данных: устаревшие патчи, заменённые более новыми версиями, и файлы, оставшиеся после удаления программ. Перед удалением выполняется проверка, что снижает риск затрагивания нужных компонентов. После завершения работы отображается отчёт с перечнем обработанных файлов и объёмом освобождённого места.

Список основных возможностей InstallerClean:

  • поиск остаточных файлов установщика Windows;
  • автоматическое сканирование без сложной настройки;
  • отображение списка файлов с указанием размера;
  • определение устаревших патчей и данных, оставшихся после удаления программ;
  • очистка без участия пользователя;
  • проверка перед удалением через системные механизмы;
  • вывод информации об освобождённом дисковом пространстве;
  • формирование итогового отчёта по результатам работы.
ТОП-сегодня раздела "Очистка диска"
 

скачать CCleanerCCleaner 7.06.1270

Популярное приложение для оптимизации ПК, чистки реестра и удаления различного мусора из...

скачать Revo Uninstaller FreeRevo Uninstaller Free 2.6.8

Бесплатное приложение для корректной деинсталляции программ из операционной системы....

скачать CCleaner PortableCCleaner Portable 6.39.11548

CCleaner Portable - портативная (переносная, не требующая инсталляции на компьютер) версия утилиты CCleaner для чистки системного мусора...

скачать USB Disk Storage Format ToolUSB Disk Storage Format Tool 6.1

Простая в использовании утилита, предназначенная для форматирования USB флэш-накопителей,...

скачать WizTreeWizTree 4.31

Небольшая и полезная утилита для определения файлов и папок, которые занимают много пространства на жестком диске...

скачать BleachBitBleachBit 5.0.2

BleachBit - бесплатная и простая в эксплуатации программа, которая предназначена для...

