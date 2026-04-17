InstallerClean для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.5.2
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|no-faff
|Категория:
|Очистка диска
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|67.17 Мб
InstallerClean — утилита для очистки служебных файлов установщика Windows, которые остаются после установки программ и обновлений. Такие данные сохраняются системой в отдельной папке и со временем могут занимать заметный объём диска. Программа предназначена для поиска и удаления этих остаточных файлов без необходимости ручного анализа.
После запуска выполняется сканирование каталога установщика, затем отображается список найденных элементов с указанием размера и возможности удаления. По завершении выводится информация о том, сколько пространства можно освободить, а также краткое сообщение о результатах очистки.
Программа взаимодействует с системой напрямую, используя встроенные механизмы Windows Installer. Это позволяет определить, какие файлы больше не связаны с установленными приложениями. В процессе учитываются два типа данных: устаревшие патчи, заменённые более новыми версиями, и файлы, оставшиеся после удаления программ. Перед удалением выполняется проверка, что снижает риск затрагивания нужных компонентов. После завершения работы отображается отчёт с перечнем обработанных файлов и объёмом освобождённого места.
Список основных возможностей InstallerClean:
- поиск остаточных файлов установщика Windows;
- автоматическое сканирование без сложной настройки;
- отображение списка файлов с указанием размера;
- определение устаревших патчей и данных, оставшихся после удаления программ;
- очистка без участия пользователя;
- проверка перед удалением через системные механизмы;
- вывод информации об освобождённом дисковом пространстве;
- формирование итогового отчёта по результатам работы.
