SmartThings для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.8.45.24 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 12.x, 13.x, 14, 15
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Samsung Electronics Co., Ltd.
|Категория:
|Удаленное управление
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|235.33 Мб
SmartThings — приложение от Samsung для управления устройствами умного дома, которое позволяет подключать совместимую технику и контролировать её работу через смартфон. Поддерживаются различные категории устройств: телевизоры, бытовая техника, освещение, колонки и другие элементы домашней системы. Приложение подходит для объединения оборудования разных производителей в единую сеть.
С помощью SmartThings можно отслеживать состояние устройств, управлять ими удалённо и настраивать автоматические сценарии работы. Можно задавать условия, при которых техника выполняет определённые действия, например по времени, погоде или текущему статусу системы. Также предусмотрена интеграция с голосовыми помощниками, что упрощает взаимодействие с устройствами без ручного управления.
Список основных возможностей SmartThings:
- Управление подключёнными устройствами из одного приложения.
- Удалённый контроль состояния техники и уведомления об изменениях.
- Создание автоматических сценариев на основе времени, условий и статуса устройств.
- Поддержка устройств разных брендов и объединение их в одну систему.
- Совместный доступ для нескольких пользователей.
- Интеграция с голосовыми помощниками для управления без использования интерфейса.
- Подключение к носимым устройствам на базе Wear OS для быстрого доступа к функциям.
- Работа с телевизорами, бытовой техникой, освещением и другими элементами умного дома.
Отзывы о программе SmartThings
Admin
Отзывов о программе SmartThings 1.8.45.24 пока нет, можете добавить...