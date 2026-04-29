SmartThings для Android

Лицензия: Бесплатная
Версия: 1.8.45.24
Обновлено:
ОС:Android 12.x, 13.x, 14, 15
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Удаленное управление
Загрузок (сегодня/всего): 1 / 1
Размер:235.33 Мб
SmartThings — приложение от Samsung для управления устройствами умного дома, которое позволяет подключать совместимую технику и контролировать её работу через смартфон. Поддерживаются различные категории устройств: телевизоры, бытовая техника, освещение, колонки и другие элементы домашней системы. Приложение подходит для объединения оборудования разных производителей в единую сеть.

С помощью SmartThings можно отслеживать состояние устройств, управлять ими удалённо и настраивать автоматические сценарии работы. Можно задавать условия, при которых техника выполняет определённые действия, например по времени, погоде или текущему статусу системы. Также предусмотрена интеграция с голосовыми помощниками, что упрощает взаимодействие с устройствами без ручного управления.

Список основных возможностей SmartThings:

  • Управление подключёнными устройствами из одного приложения.
  • Удалённый контроль состояния техники и уведомления об изменениях.
  • Создание автоматических сценариев на основе времени, условий и статуса устройств.
  • Поддержка устройств разных брендов и объединение их в одну систему.
  • Совместный доступ для нескольких пользователей.
  • Интеграция с голосовыми помощниками для управления без использования интерфейса.
  • Подключение к носимым устройствам на базе Wear OS для быстрого доступа к функциям.
  • Работа с телевизорами, бытовой техникой, освещением и другими элементами умного дома.
