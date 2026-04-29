SmartThings — приложение от Samsung для управления устройствами умного дома, которое позволяет подключать совместимую технику и контролировать её работу через смартфон. Поддерживаются различные категории устройств: телевизоры, бытовая техника, освещение, колонки и другие элементы домашней системы. Приложение подходит для объединения оборудования разных производителей в единую сеть.

С помощью SmartThings можно отслеживать состояние устройств, управлять ими удалённо и настраивать автоматические сценарии работы. Можно задавать условия, при которых техника выполняет определённые действия, например по времени, погоде или текущему статусу системы. Также предусмотрена интеграция с голосовыми помощниками, что упрощает взаимодействие с устройствами без ручного управления.

Список основных возможностей SmartThings: