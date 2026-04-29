Hide Photo and Videos для Android

Лицензия: Бесплатная
Версия:1.1.31 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x, 14, 15
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 | Статистика
Размер:15.55 Мб
Hide Photo and Videos - приложение предназначено для защиты личных изображений и видеозаписей на мобильном устройстве, которое позволяет перенести файлы из стандартной галереи в закрытое хранилище с доступом по паролю. После импорта пользователь может удалить исходные данные из общей памяти телефона и просматривать их только внутри приложения.

Сервис подходит для хранения личных фото, документов, копий удостоверений и других файлов, которые не должны быть доступны посторонним. Встроенные инструменты помогают управлять контентом, сортировать его и при необходимости восстанавливать удалённые данные. Для доступа используется PIN-код, а также предусмотрены дополнительные механизмы защиты.

Список основных возможностей Hide Photo and Videos:

  • Импорт изображений и видео из галереи устройства с последующим скрытием.
  • Удаление оригиналов из общей памяти после переноса в защищённое хранилище.
  • Доступ к файлам по PIN-коду.
  • Восстановление удалённых фото и видео через корзину.
  • Восстановление пароля через привязанную электронную почту.
  • Пакетный импорт и экспорт файлов.
  • Фиксация попыток несанкционированного доступа с помощью камеры.
  • Поддержка ложного пароля с альтернативным интерфейсом.
  • Автоматическая сортировка файлов по дате.
  • Настройка альбомов и обложек.
  • Встроенная камера с сохранением файлов напрямую в приложение.
  • Передача данных по Wi-Fi.
  • Приватный браузер для просмотра и сохранения изображений.
  • Синхронизация с облачными сервисами.
  • Функция быстрого закрытия приложения
  • Поддержка нескольких языков.
  • Отсутствие ограничений на объём хранилища.
ТОП-сегодня раздела "другое"
 

скачать OrbotOrbot 17.9.2-RC-1-tor-0.4.9.5.1-1-g5efd657a1

Orbot - отличная программа для мобильных устройств на базе Android, которая предлагает надежную...

скачать Google Family LinkGoogle Family Link 2.66.0.2025w47.833755031

Бесплатное Android-приложение, позволяющее настраивать правила пользования цифровым...

скачать Adblocker BrowserAdblocker Browser 125.1.3862

Супербыстрый браузер с блокировщиком рекламы, который без проблем позволяет блокировать...

скачать TOTP AuthenticatorTOTP Authenticator 1.92

TOTP Authenticator - это приложение, которое позволяет легко добавить двухфакторную...

скачать DuckDuckGo Privacy BrowserDuckDuckGo Privacy Browser 5.253.1

Бесплатное приложение для Android, девизом которого служит максимум конфиденциальности,...

скачать Unicorn HTTPSUnicorn HTTPS 2.2.37

Приложение для безопасного обхода блокировок HTTPS-сайтов. Поддерживает высокий уровень...

