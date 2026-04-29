Hide Photo and Videos для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.1.31 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x, 14, 15
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Kevin's Lab
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 | Статистика
|Размер:
|15.55 Мб
Hide Photo and Videos - приложение предназначено для защиты личных изображений и видеозаписей на мобильном устройстве, которое позволяет перенести файлы из стандартной галереи в закрытое хранилище с доступом по паролю. После импорта пользователь может удалить исходные данные из общей памяти телефона и просматривать их только внутри приложения.
Сервис подходит для хранения личных фото, документов, копий удостоверений и других файлов, которые не должны быть доступны посторонним. Встроенные инструменты помогают управлять контентом, сортировать его и при необходимости восстанавливать удалённые данные. Для доступа используется PIN-код, а также предусмотрены дополнительные механизмы защиты.
Список основных возможностей Hide Photo and Videos:
- Импорт изображений и видео из галереи устройства с последующим скрытием.
- Удаление оригиналов из общей памяти после переноса в защищённое хранилище.
- Доступ к файлам по PIN-коду.
- Восстановление удалённых фото и видео через корзину.
- Восстановление пароля через привязанную электронную почту.
- Пакетный импорт и экспорт файлов.
- Фиксация попыток несанкционированного доступа с помощью камеры.
- Поддержка ложного пароля с альтернативным интерфейсом.
- Автоматическая сортировка файлов по дате.
- Настройка альбомов и обложек.
- Встроенная камера с сохранением файлов напрямую в приложение.
- Передача данных по Wi-Fi.
- Приватный браузер для просмотра и сохранения изображений.
- Синхронизация с облачными сервисами.
- Функция быстрого закрытия приложения
- Поддержка нескольких языков.
- Отсутствие ограничений на объём хранилища.
