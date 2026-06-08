Smart Connect для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:09.0.1.007.0 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 11.x, 12.x, 13.x, 14, 15
Интерфейс: Английский
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Категория:Удаленное управление
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:187.07 Мб
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Smart Connect — приложение для объединения смартфона, планшета и компьютера в единую рабочую среду. Программа позволяет взаимодействовать между устройствами, передавать данные и использовать дополнительные функции без необходимости постоянно переключаться между экранами. Поддерживается работа с совместимыми устройствами под управлением Windows 10 и Windows 11, а также мобильными устройствами с Bluetooth.

Сервис предназначен для обмена файлами, фотографиями и другим контентом между устройствами. Можно выводить изображения и мультимедиа на компьютер или совместимый дисплей, просматривать уведомления и сообщения со смартфона, а также использовать возможности мобильного устройства при работе за ПК. Встроенные инструменты позволяют организовать удобную многозадачность и упростить работу с несколькими устройствами одновременно.

Список основных возможностей Smart Connect:

  • Трансляция приложений, фотографий и мультимедийного контента на компьютер или смарт-дисплей.
  • Поиск и обмен файлами между подключенными устройствами через общий центр доступа.
  • Использование режима Mobile Desktop для работы в интерфейсе, напоминающем настольную систему.
  • Расширение или дублирование экрана компьютера на планшет с помощью функции Cross Control.
  • Просмотр и отправка сообщений телефона непосредственно с компьютера.
  • Применение камеры смартфона или планшета в качестве веб-камеры для видеосвязи.
  • Копирование текста и изображений между устройствами через общий буфер обмена.
  • Поддержка совместной работы телефона, планшета и ПК в рамках одной экосистемы.
  • Совместимость с компьютерами под управлением Windows 10 и Windows 11.
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