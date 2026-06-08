Smart Connect для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|09.0.1.007.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 11.x, 12.x, 13.x, 14, 15
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Motorola Mobility LLC.
|Категория:
|Удаленное управление
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|187.07 Мб
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Smart Connect — приложение для объединения смартфона, планшета и компьютера в единую рабочую среду. Программа позволяет взаимодействовать между устройствами, передавать данные и использовать дополнительные функции без необходимости постоянно переключаться между экранами. Поддерживается работа с совместимыми устройствами под управлением Windows 10 и Windows 11, а также мобильными устройствами с Bluetooth.
Сервис предназначен для обмена файлами, фотографиями и другим контентом между устройствами. Можно выводить изображения и мультимедиа на компьютер или совместимый дисплей, просматривать уведомления и сообщения со смартфона, а также использовать возможности мобильного устройства при работе за ПК. Встроенные инструменты позволяют организовать удобную многозадачность и упростить работу с несколькими устройствами одновременно.
Список основных возможностей Smart Connect:
- Трансляция приложений, фотографий и мультимедийного контента на компьютер или смарт-дисплей.
- Поиск и обмен файлами между подключенными устройствами через общий центр доступа.
- Использование режима Mobile Desktop для работы в интерфейсе, напоминающем настольную систему.
- Расширение или дублирование экрана компьютера на планшет с помощью функции Cross Control.
- Просмотр и отправка сообщений телефона непосредственно с компьютера.
- Применение камеры смартфона или планшета в качестве веб-камеры для видеосвязи.
- Копирование текста и изображений между устройствами через общий буфер обмена.
- Поддержка совместной работы телефона, планшета и ПК в рамках одной экосистемы.
- Совместимость с компьютерами под управлением Windows 10 и Windows 11.
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Admin
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