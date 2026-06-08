Smart Connect — приложение для объединения смартфона, планшета и компьютера в единую рабочую среду. Программа позволяет взаимодействовать между устройствами, передавать данные и использовать дополнительные функции без необходимости постоянно переключаться между экранами. Поддерживается работа с совместимыми устройствами под управлением Windows 10 и Windows 11, а также мобильными устройствами с Bluetooth.

Сервис предназначен для обмена файлами, фотографиями и другим контентом между устройствами. Можно выводить изображения и мультимедиа на компьютер или совместимый дисплей, просматривать уведомления и сообщения со смартфона, а также использовать возможности мобильного устройства при работе за ПК. Встроенные инструменты позволяют организовать удобную многозадачность и упростить работу с несколькими устройствами одновременно.

Список основных возможностей Smart Connect: