Digital Compass для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
26.1
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x, 14, 15
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Axiomatic Inc
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 | Статистика
|Размер:
|13.25 Мб
Digital Compass — приложение для определения направления и получения базовой навигационной информации с использованием встроенных датчиков смартфона. Программа отображает текущее положение пользователя и помогает ориентироваться на местности без подключения к дополнительному оборудованию.
Приложение поддерживает работу с координатами и картой, позволяя определить широту, долготу и примерный адрес. Отображаются как истинный, так и магнитный курс, что удобно при разных сценариях навигации. Дополнительно доступна информация о состоянии сенсоров устройства и уровне магнитного поля. Встроенный измеритель наклона помогает оценить положение телефона относительно поверхности.
Список основных возможностей Digital Compass:
- определение текущего направления с использованием магнитного датчика;
- отображение широты, долготы и адреса пользователя;
- поддержка истинного и магнитного направления;
- просмотр местоположения на полноэкранной карте;
- отображение уровня магнитного поля;
- измерение угла наклона устройства;
- информация о состоянии и корректности работы датчиков.
Отзывы о программе Digital Compass
Admin
Отзывов о программе Digital Compass 26.1 пока нет, можете добавить...