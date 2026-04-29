To-do list для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|0.3.40 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x, 14, 15
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Cleaner + Antivirus + VPN company
|Категория:
|Планировщики, календарь, часы
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 | Статистика
|Размер:
|28.64 Мб
To-do list — приложение для организации повседневных дел, объединяющее в одном интерфейсе задачи, заметки, списки и календарь. Программа позволяет хранить всю необходимую информацию в одном месте, что упрощает работу с расписанием и снижает необходимость использовать несколько сервисов одновременно.
Приложение поддерживает создание задач с дополнительными параметрами: подзадачами, напоминаниями, приоритетами и вложениями. Для планирования используется календарь, где отображаются события на разные периоды. Также предусмотрен трекер привычек и система заметок для хранения информации без привязки к конкретной дате. Голосовой ввод и поиск по ключевым словам помогают быстрее добавлять и находить нужные записи.
Список основных возможностей To-do list:
- добавление задач вручную и с помощью голосового ввода;
- создание подзадач и чек-листов с отметкой выполнения;
- использование календаря для просмотра расписания;
- настройка одноразовых и повторяющихся напоминаний;
- ведение списков покупок и других списков;
- трекер привычек с возможностью отслеживания прогресса;
- поиск задач и заметок по ключевым словам и датам;
- добавление тегов, заметок и вложений к задачам;
- обмен списками и задачами с другими пользователями;
- отдельный раздел для хранения идей и произвольных записей.
