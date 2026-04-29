To-do list для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:0.3.40 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x, 14, 15
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Планировщики, календарь, часы
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 | Статистика
Размер:28.64 Мб
СКАЧАТЬ
To-do list скриншот № 1
To-do list скриншот № 2
To-do list скриншот № 3
To-do list скриншот № 4

To-do list — приложение для организации повседневных дел, объединяющее в одном интерфейсе задачи, заметки, списки и календарь. Программа позволяет хранить всю необходимую информацию в одном месте, что упрощает работу с расписанием и снижает необходимость использовать несколько сервисов одновременно.

Приложение поддерживает создание задач с дополнительными параметрами: подзадачами, напоминаниями, приоритетами и вложениями. Для планирования используется календарь, где отображаются события на разные периоды. Также предусмотрен трекер привычек и система заметок для хранения информации без привязки к конкретной дате. Голосовой ввод и поиск по ключевым словам помогают быстрее добавлять и находить нужные записи.

Список основных возможностей To-do list:

  • добавление задач вручную и с помощью голосового ввода;
  • создание подзадач и чек-листов с отметкой выполнения;
  • использование календаря для просмотра расписания;
  • настройка одноразовых и повторяющихся напоминаний;
  • ведение списков покупок и других списков;
  • трекер привычек с возможностью отслеживания прогресса;
  • поиск задач и заметок по ключевым словам и датам;
  • добавление тегов, заметок и вложений к задачам;
  • обмен списками и задачами с другими пользователями;
  • отдельный раздел для хранения идей и произвольных записей.
ТОП-сегодня раздела "Планировщики, календарь, часы"
 

скачать График сменГрафик смен 8.5.9

Простое в использовании мобильное приложение для Android-смартфонов и планшетов, с помощью...

скачать StructuredStructured 3.3.6

Планировщик с временной шкалой, предназначенный для упорядочивания задач и событий в...

скачать Простой КалендарьПростой Календарь 6.1.1

Простой и удобный в повседневном использовании календарь для мобильных Android-устройств,...

скачать Hybrid StopwatchHybrid Stopwatch 3.2.92

Hybrid Stopwatch - небольшое, бесплатное и простое в использовании Android-приложение, которое сочетает в себе таймер обратного отсчета и секундомер...

скачать TickTickTickTick 7.6.0.1

Бесплатное приложение для управления задачами и ведения списка дел. Присутствует...

скачать BZ Напоминания и Дни РожденияBZ Напоминания и Дни Рождения 3.10.2

BZ Напоминания и Дни Рождения – простая напоминалка подскажет в нужный момент о списке...

Отзывы о программе To-do list

Admin

Отзывов о программе To-do list 0.3.40 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв