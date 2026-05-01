KCleaner для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.8.7.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Kilho Oh
|Категория:
|Настройка, оптимизация
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|3.07 Мб
KCleaner — приложение для управления системными процессами и оптимизации работы компьютера, которое предназначено для завершения фоновых задач, не использующихся в текущий момент и занимающих ресурсы ПК. Программа не удаляет приложения, а только временно останавливает их выполнение, что позволяет снизить нагрузку на систему и повысить общую отзывчивость.
Работа с KCleaner сводится к одному действию: запуск очистки через главное окно. После этого программа автоматически анализирует запущенные процессы и завершает лишние. Дополнительно доступно управление автозагрузкой, что позволяет контролировать запуск программ при включении компьютера. Результаты очистки отображаются на отдельной веб-странице, где можно увидеть список завершённых процессов и оценить объём освобождённой памяти. При этом часть информации доступна только онлайн, что ограничивает контроль со стороны пользователя.
Список основных возможностей KCleaner:
- завершение фоновых процессов, не влияющих на стабильную работу системы;
- освобождение оперативной памяти за счёт остановки лишних задач;
- простое управление через одно действие без сложных настроек;
- контроль элементов автозагрузки для ускорения запуска системы;
- отображение результатов очистки и анализа процессов через веб-отчёт;
- сохранение работы системных и доверенных антивирусных процессов.
