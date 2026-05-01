KCleaner для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.8.7.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Настройка, оптимизация
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:3.07 Мб
СКАЧАТЬ
KCleaner скриншот № 1
KCleaner скриншот № 2

KCleaner — приложение для управления системными процессами и оптимизации работы компьютера, которое предназначено для завершения фоновых задач, не использующихся в текущий момент и занимающих ресурсы ПК. Программа не удаляет приложения, а только временно останавливает их выполнение, что позволяет снизить нагрузку на систему и повысить общую отзывчивость.

Работа с KCleaner сводится к одному действию: запуск очистки через главное окно. После этого программа автоматически анализирует запущенные процессы и завершает лишние. Дополнительно доступно управление автозагрузкой, что позволяет контролировать запуск программ при включении компьютера. Результаты очистки отображаются на отдельной веб-странице, где можно увидеть список завершённых процессов и оценить объём освобождённой памяти. При этом часть информации доступна только онлайн, что ограничивает контроль со стороны пользователя.

Список основных возможностей KCleaner:

  • завершение фоновых процессов, не влияющих на стабильную работу системы;
  • освобождение оперативной памяти за счёт остановки лишних задач;
  • простое управление через одно действие без сложных настроек;
  • контроль элементов автозагрузки для ускорения запуска системы;
  • отображение результатов очистки и анализа процессов через веб-отчёт;
  • сохранение работы системных и доверенных антивирусных процессов.
Отзывы о программе KCleaner

Admin

Отзывов о программе KCleaner 3.8.7.0 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв