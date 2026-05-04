DLSS Updater для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.1.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Recol
|Категория:
|Утилиты
|Размер:
|25.26 Мб
DLSS Updater — приложение для поиска установленных игр и обновления графических библиотек, отвечающих за технологии масштабирования и генерации кадров. Программа сканирует систему, определяет игры из популярных лаунчеров и позволяет заменить используемые DLL-файлы на более актуальные версии. Это дает возможность использовать новые версии DLSS, FSR или XeSS без ожидания официальных обновлений со стороны разработчиков.
Приложение поддерживает работу как в Windows, так и в Linux. В Linux реализовано сканирование префиксов Proton и Wine, а также автоматическое определение пути к библиотеке Steam. Пользователь может указать собственные каталоги с играми и управлять процессом обновления вручную. Встроенная система резервного копирования позволяет вернуть исходные файлы при необходимости. Дополнительно доступна настройка параметров DLSS и работа с идентификацией игр через Steam API.
Список основных возможностей DLSS Updater:
- кроссплатформенная работа в Windows и Linux;
- сканирование игр из Steam, Epic Games, GOG, EA Play, Ubisoft, Xbox Game Pass и Battle.net;
- поддержка Proton и Wine-префиксов в Linux;
- обновление DLL-файлов DLSS, FSR, XeSS и связанных технологий;
- включение отладочного оверлея DLSS;
- настройка пресетов DLSS Super Resolution для Linux;
- интеграция со Steam API для определения игр и изображений;
- автоматическое определение Steam ID;
- многоуровневая система сопоставления игр;
- резервное копирование файлов перед обновлением;
- возможность ручного выбора папок с играми;
- выборочное обновление отдельных файлов;
- создание списка исключений.
