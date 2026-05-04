DLSS Updater для Windows

Лицензия: Бесплатная
Версия:4.1.3
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Утилиты
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:25.26 Мб
DLSS Updater — приложение для поиска установленных игр и обновления графических библиотек, отвечающих за технологии масштабирования и генерации кадров. Программа сканирует систему, определяет игры из популярных лаунчеров и позволяет заменить используемые DLL-файлы на более актуальные версии. Это дает возможность использовать новые версии DLSS, FSR или XeSS без ожидания официальных обновлений со стороны разработчиков.

Приложение поддерживает работу как в Windows, так и в Linux. В Linux реализовано сканирование префиксов Proton и Wine, а также автоматическое определение пути к библиотеке Steam. Пользователь может указать собственные каталоги с играми и управлять процессом обновления вручную. Встроенная система резервного копирования позволяет вернуть исходные файлы при необходимости. Дополнительно доступна настройка параметров DLSS и работа с идентификацией игр через Steam API.

Список основных возможностей DLSS Updater:

  • кроссплатформенная работа в Windows и Linux;
  • сканирование игр из Steam, Epic Games, GOG, EA Play, Ubisoft, Xbox Game Pass и Battle.net;
  • поддержка Proton и Wine-префиксов в Linux;
  • обновление DLL-файлов DLSS, FSR, XeSS и связанных технологий;
  • включение отладочного оверлея DLSS;
  • настройка пресетов DLSS Super Resolution для Linux;
  • интеграция со Steam API для определения игр и изображений;
  • автоматическое определение Steam ID;
  • многоуровневая система сопоставления игр;
  • резервное копирование файлов перед обновлением;
  • возможность ручного выбора папок с играми;
  • выборочное обновление отдельных файлов;
  • создание списка исключений.
