AI Automator для Windows

Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $19.00
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:1.2.0.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Автоматизация
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:24.53 Мб
VOVSOFT – AI Automator представляет собой инструмент для организации работы с различными моделями ИИ и управления связанными запросами. Программа ориентирована на пользователей, которым требуется упорядочить взаимодействие с несколькими ИИ-сервисами и автоматизировать выполнение задач. Поддерживается запуск моделей как локально, так и через облачные API, что позволяет гибко выбирать способ обработки данных.

Интерфейс приложения построен на графической основе и упрощает создание и управление сценариями. Пользователь может вручную задавать запросы или загружать их из файлов и по URL. Добавленные задачи можно запускать сразу либо планировать их выполнение с заданной периодичностью. Предусмотрена возможность привязки изображений к запросам, что расширяет сценарии использования при работе с мультимедийными данными.

Программа поддерживает несколько популярных моделей, включая Ollama, ML Studio, OpenAI, Claude и Gemini. Для каждой из них доступны параметры подключения и настройки выполнения. Планировщик позволяет задавать расписание и контролировать выполнение задач в рамках одного интерфейса.

Основные возможности VOVSOFT – AI Automator:

  • работа с несколькими моделями ИИ в одном интерфейсе;
  • поддержка локальных моделей и облачных API;
  • создание и редактирование текстовых запросов;
  • загрузка запросов из файлов и по URL;
  • планирование задач с настройкой периодичности;
  • быстрый запуск сценариев без дополнительной настройки;
  • привязка изображений к запросам;
  • гибкая настройка параметров подключения для каждой модели;
  • управление рабочими процессами через встроенный планировщик.
