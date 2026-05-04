AI Automator для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $19.00
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|1.2.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|vovsoft
|Категория:
|Автоматизация
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|24.53 Мб
VOVSOFT – AI Automator представляет собой инструмент для организации работы с различными моделями ИИ и управления связанными запросами. Программа ориентирована на пользователей, которым требуется упорядочить взаимодействие с несколькими ИИ-сервисами и автоматизировать выполнение задач. Поддерживается запуск моделей как локально, так и через облачные API, что позволяет гибко выбирать способ обработки данных.
Интерфейс приложения построен на графической основе и упрощает создание и управление сценариями. Пользователь может вручную задавать запросы или загружать их из файлов и по URL. Добавленные задачи можно запускать сразу либо планировать их выполнение с заданной периодичностью. Предусмотрена возможность привязки изображений к запросам, что расширяет сценарии использования при работе с мультимедийными данными.
Программа поддерживает несколько популярных моделей, включая Ollama, ML Studio, OpenAI, Claude и Gemini. Для каждой из них доступны параметры подключения и настройки выполнения. Планировщик позволяет задавать расписание и контролировать выполнение задач в рамках одного интерфейса.
Основные возможности VOVSOFT – AI Automator:
- работа с несколькими моделями ИИ в одном интерфейсе;
- поддержка локальных моделей и облачных API;
- создание и редактирование текстовых запросов;
- загрузка запросов из файлов и по URL;
- планирование задач с настройкой периодичности;
- быстрый запуск сценариев без дополнительной настройки;
- привязка изображений к запросам;
- гибкая настройка параметров подключения для каждой модели;
- управление рабочими процессами через встроенный планировщик.
