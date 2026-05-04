VOVSOFT – AI Automator представляет собой инструмент для организации работы с различными моделями ИИ и управления связанными запросами. Программа ориентирована на пользователей, которым требуется упорядочить взаимодействие с несколькими ИИ-сервисами и автоматизировать выполнение задач. Поддерживается запуск моделей как локально, так и через облачные API, что позволяет гибко выбирать способ обработки данных.

Интерфейс приложения построен на графической основе и упрощает создание и управление сценариями. Пользователь может вручную задавать запросы или загружать их из файлов и по URL. Добавленные задачи можно запускать сразу либо планировать их выполнение с заданной периодичностью. Предусмотрена возможность привязки изображений к запросам, что расширяет сценарии использования при работе с мультимедийными данными.

Программа поддерживает несколько популярных моделей, включая Ollama, ML Studio, OpenAI, Claude и Gemini. Для каждой из них доступны параметры подключения и настройки выполнения. Планировщик позволяет задавать расписание и контролировать выполнение задач в рамках одного интерфейса.

Основные возможности VOVSOFT – AI Automator: