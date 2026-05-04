Drink Water Reminder для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.102.19 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x, 14, 15
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Leap Fitness Group
|Категория:
|Здоровье
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|13.12 Мб
Drink Water Reminder - приложение предназначено для контроля потребления воды в течение дня. Оно помогает отслеживать количество выпитой жидкости и формировать регулярную привычку поддержания водного баланса. Пользователь вводит текущий вес, после чего программа рассчитывает рекомендуемый объем воды и распределяет его на день.
Система уведомлений напоминает о необходимости выпить воду в заданные промежутки времени. Каждое потребление фиксируется вручную, что позволяет видеть фактическое выполнение дневной нормы. Приложение также сохраняет историю и отображает статистику, благодаря чему можно оценить изменения и стабильность режима. Поддерживается настройка единиц измерения и графика уведомлений, что делает использование удобным в разных условиях.
Список основных возможностей Drink Water Reminder:
- учет выпитой воды с фиксацией каждого приема;
- расчет рекомендуемой дневной нормы на основе веса;
- напоминания о приеме воды в течение дня;
- настройка времени начала и окончания уведомлений;
- выбор единиц измерения и объема емкостей;
- ведение журнала и просмотр статистики потребления;
- синхронизация данных с Google Fit и S Health;
- вход через аккаунт Google;
- резервное копирование и восстановление данных.
Отзывы о программе Drink Water Reminder
Admin
Отзывов о программе Drink Water Reminder 1.102.19 пока нет, можете добавить...