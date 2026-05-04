Drink Water Reminder для Android

Описание
Отзывы
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.102.19 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x, 14, 15
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Здоровье
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:13.12 Мб
Drink Water Reminder - приложение предназначено для контроля потребления воды в течение дня. Оно помогает отслеживать количество выпитой жидкости и формировать регулярную привычку поддержания водного баланса. Пользователь вводит текущий вес, после чего программа рассчитывает рекомендуемый объем воды и распределяет его на день.

Система уведомлений напоминает о необходимости выпить воду в заданные промежутки времени. Каждое потребление фиксируется вручную, что позволяет видеть фактическое выполнение дневной нормы. Приложение также сохраняет историю и отображает статистику, благодаря чему можно оценить изменения и стабильность режима. Поддерживается настройка единиц измерения и графика уведомлений, что делает использование удобным в разных условиях.

Список основных возможностей Drink Water Reminder:

  • учет выпитой воды с фиксацией каждого приема;
  • расчет рекомендуемой дневной нормы на основе веса;
  • напоминания о приеме воды в течение дня;
  • настройка времени начала и окончания уведомлений;
  • выбор единиц измерения и объема емкостей;
  • ведение журнала и просмотр статистики потребления;
  • синхронизация данных с Google Fit и S Health;
  • вход через аккаунт Google;
  • резервное копирование и восстановление данных.
