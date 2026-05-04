Rootd для Android

Лицензия: Бесплатная
Версия:3.1.45 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x, 14, 15
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:50.47 Мб
Rootd — мобильное приложение, предназначенное для работы с тревожностью и паническими атаками. Оно сочетает практические инструменты самопомощи с обучающими материалами, основанными на подходах когнитивно-поведенческой терапии. Программа помогает пользователю лучше понимать собственные реакции, отслеживать состояние и применять техники для снижения напряжения в повседневной жизни.

Основной акцент сделан на поддержке в момент острого состояния и постепенном формировании навыков саморегуляции. В приложении реализованы дыхательные упражнения, журнал наблюдений, визуальные практики и разделы с объяснением механизмов тревоги. Также предусмотрена возможность быстро связаться с близким человеком в случае необходимости.

Список основных возможностей Rootd:

  • тревожная кнопка для быстрого реагирования на панические состояния;
  • управляемые дыхательные упражнения для снижения стресса;
  • раздел с уроками о природе тревоги и реакциях организма;
  • журнал для фиксации эмоций, привычек и возможных триггеров;
  • визуализации и аудио с природными звуками для расслабления;
  • экстренный контакт для быстрой связи с близкими или службами поддержки;
  • личная статистика для отслеживания изменений состояния;
  • дополнительные краткосрочные и долгосрочные обучающие программы.
