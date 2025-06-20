ReelShort — платформа для просмотра короткометражных вертикальных мини-сериалов в высоком качестве. Каждый сериал состоит из динамичных эпизодов длительностью около минуты, что позволяет смотреть их в транспорте, в очереди или во время перерыва. Контент предоставляется в формате 9:16, благодаря чему кадр полностью заполняет экран смартфона без лишних полей. Платформа поддерживает авторские субтитры, тёмную тему и лимит трафика при подключении к мобильной сети. Прогресс просмотра синхронизируется между устройствами, при необходимости продолжить просмотр можно на другом устройстве.

Каталог платформы ежедневно пополняетсяпостоянно расширяется, а рекомендации предоставляются на основе ранее просмотренных эпизодах. В некоторых проектах предлагаются интерактивные развилки: в ключевых точках зритель выбирает вариант развития событий, а платформа подгружает соответствующую сцену. ReelShort применяет адаптивный битрейт и автоматически изменяет качество видео от HD до SD в зависимости от скорости интернета.

Список основных возможностей приложения ReelShort: