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ReelShort - Stream Drama & TV для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.8.00 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:51.44 Мб
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ReelShort — платформа для просмотра короткометражных вертикальных мини-сериалов в высоком качестве. Каждый сериал состоит из динамичных эпизодов длительностью около минуты, что позволяет смотреть их в транспорте, в очереди или во время перерыва. Контент предоставляется в формате 9:16, благодаря чему кадр полностью заполняет экран смартфона без лишних полей. Платформа поддерживает авторские субтитры, тёмную тему и лимит трафика при подключении к мобильной сети. Прогресс просмотра синхронизируется между устройствами, при необходимости продолжить просмотр можно на другом устройстве.

Каталог платформы ежедневно пополняетсяпостоянно расширяется, а рекомендации предоставляются на основе ранее просмотренных эпизодах. В некоторых проектах предлагаются интерактивные развилки: в ключевых точках зритель выбирает вариант развития событий, а платформа подгружает соответствующую сцену. ReelShort применяет адаптивный битрейт и автоматически изменяет качество видео от HD до SD в зависимости от скорости интернета.

Список основных возможностей приложения ReelShort:

  • Предлагает одноминутные эпизоды разных жанров в вертикальном формате 9:16.
  • Обеспечивает HD-качество с автоматическим переходом на более низкое при слабом подключении к сети.
  • Использует алгоритм рекомендаций на базе индивидуальной истории просмотров.
  • Содержит ежедневные обновления библиотеки новыми мини-сериалами.
  • Предлагает интерактивные развилки сюжета по выбору зрителя.
  • Поддерживает синхронизацию прогресса между устройствами.
  • Предлагает темный режим и встроенные субтитры.
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