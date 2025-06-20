ReelShort - Stream Drama & TV для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.8.00 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|NewLeaf Publishing
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|51.44 Мб
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ReelShort — платформа для просмотра короткометражных вертикальных мини-сериалов в высоком качестве. Каждый сериал состоит из динамичных эпизодов длительностью около минуты, что позволяет смотреть их в транспорте, в очереди или во время перерыва. Контент предоставляется в формате 9:16, благодаря чему кадр полностью заполняет экран смартфона без лишних полей. Платформа поддерживает авторские субтитры, тёмную тему и лимит трафика при подключении к мобильной сети. Прогресс просмотра синхронизируется между устройствами, при необходимости продолжить просмотр можно на другом устройстве.
Каталог платформы ежедневно пополняетсяпостоянно расширяется, а рекомендации предоставляются на основе ранее просмотренных эпизодах. В некоторых проектах предлагаются интерактивные развилки: в ключевых точках зритель выбирает вариант развития событий, а платформа подгружает соответствующую сцену. ReelShort применяет адаптивный битрейт и автоматически изменяет качество видео от HD до SD в зависимости от скорости интернета.
Список основных возможностей приложения ReelShort:
- Предлагает одноминутные эпизоды разных жанров в вертикальном формате 9:16.
- Обеспечивает HD-качество с автоматическим переходом на более низкое при слабом подключении к сети.
- Использует алгоритм рекомендаций на базе индивидуальной истории просмотров.
- Содержит ежедневные обновления библиотеки новыми мини-сериалами.
- Предлагает интерактивные развилки сюжета по выбору зрителя.
- Поддерживает синхронизацию прогресса между устройствами.
- Предлагает темный режим и встроенные субтитры.
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