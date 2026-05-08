Columba для Android

Лицензия: Бесплатная
Версия:0.10.10
ОС:Android 10.x, 11.x, 12.x, 13.x, 14, 15
Интерфейс: Английский
Категория:ICQ, чаты, пейджеры
Размер:97.15 Мб
Columba — приложение для обмена сообщениями и голосовой связи в сети Reticulum для устройств на Android. Программа позволяет отправлять сообщения LXMF и совершать голосовые вызовы LXST без использования традиционной интернет-инфраструктуры, мобильных операторов и централизованных серверов. Для соединения между устройствами могут использоваться Bluetooth LE, Wi-Fi, LoRa через RNode, а также TCP-подключения к узлам Reticulum.

Приложение ориентировано на автономную и распределённую связь. Columba поддерживает сквозное шифрование, не требует регистрации аккаунта и не использует централизованное хранение данных. Пользователь может создавать собственные идентификаторы прямо на устройстве, экспортировать ключи, импортировать данные из других клиентов Reticulum и обмениваться контактами через QR-коды.

В приложении предусмотрена работа с офлайн-картами, отображение геопозиции, просмотр страниц NomadNetwork и возможность ретрансляции сетевого трафика для расширения mesh-сети. Columba может использоваться при нестабильном интернете, а также в локальных сетях без доступа к внешним серверам.

Список основных возможностей Columba:

  • Обмен сообщениями LXMF без подключения к интернету.
  • Голосовые вызовы LXST через сеть Reticulum.
  • Подключение через Bluetooth LE, Wi-Fi, LoRa и TCP.
  • Сквозное шифрование без регистрации и серверов.
  • Обмен геопозицией и поддержка офлайн-карт.
  • Импорт и экспорт идентификаторов и ключей.
  • Работа с несколькими пользовательскими идентификаторами.
  • Просмотр страниц NomadNetwork внутри сети Reticulum.
  • Обмен контактами через встроенный QR-сканер.
  • Поддержка пользовательских цветовых тем.
  • Возможность ретрансляции трафика и расширения mesh-сети.
