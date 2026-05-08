Columba — приложение для обмена сообщениями и голосовой связи в сети Reticulum для устройств на Android. Программа позволяет отправлять сообщения LXMF и совершать голосовые вызовы LXST без использования традиционной интернет-инфраструктуры, мобильных операторов и централизованных серверов. Для соединения между устройствами могут использоваться Bluetooth LE, Wi-Fi, LoRa через RNode, а также TCP-подключения к узлам Reticulum.

Приложение ориентировано на автономную и распределённую связь. Columba поддерживает сквозное шифрование, не требует регистрации аккаунта и не использует централизованное хранение данных. Пользователь может создавать собственные идентификаторы прямо на устройстве, экспортировать ключи, импортировать данные из других клиентов Reticulum и обмениваться контактами через QR-коды.

В приложении предусмотрена работа с офлайн-картами, отображение геопозиции, просмотр страниц NomadNetwork и возможность ретрансляции сетевого трафика для расширения mesh-сети. Columba может использоваться при нестабильном интернете, а также в локальных сетях без доступа к внешним серверам.

Список основных возможностей Columba: