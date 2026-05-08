Columba для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|0.10.10 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 10.x, 11.x, 12.x, 13.x, 14, 15
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Torlando
|Категория:
|ICQ, чаты, пейджеры
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|97.15 Мб
Columba — приложение для обмена сообщениями и голосовой связи в сети Reticulum для устройств на Android. Программа позволяет отправлять сообщения LXMF и совершать голосовые вызовы LXST без использования традиционной интернет-инфраструктуры, мобильных операторов и централизованных серверов. Для соединения между устройствами могут использоваться Bluetooth LE, Wi-Fi, LoRa через RNode, а также TCP-подключения к узлам Reticulum.
Приложение ориентировано на автономную и распределённую связь. Columba поддерживает сквозное шифрование, не требует регистрации аккаунта и не использует централизованное хранение данных. Пользователь может создавать собственные идентификаторы прямо на устройстве, экспортировать ключи, импортировать данные из других клиентов Reticulum и обмениваться контактами через QR-коды.
В приложении предусмотрена работа с офлайн-картами, отображение геопозиции, просмотр страниц NomadNetwork и возможность ретрансляции сетевого трафика для расширения mesh-сети. Columba может использоваться при нестабильном интернете, а также в локальных сетях без доступа к внешним серверам.
Список основных возможностей Columba:
- Обмен сообщениями LXMF без подключения к интернету.
- Голосовые вызовы LXST через сеть Reticulum.
- Подключение через Bluetooth LE, Wi-Fi, LoRa и TCP.
- Сквозное шифрование без регистрации и серверов.
- Обмен геопозицией и поддержка офлайн-карт.
- Импорт и экспорт идентификаторов и ключей.
- Работа с несколькими пользовательскими идентификаторами.
- Просмотр страниц NomadNetwork внутри сети Reticulum.
- Обмен контактами через встроенный QR-сканер.
- Поддержка пользовательских цветовых тем.
- Возможность ретрансляции трафика и расширения mesh-сети.
Отзывы о программе Columba
Admin
Отзывов о программе Columba 0.10.10 пока нет, можете добавить...