StarLine 2 для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.3.2325 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x, 14, 15
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|StarLine LLC
|Категория:
|Удаленное управление
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|114.33 Мб
StarLine 2 — мобильное приложение для удалённого управления охранными системами автомобиля. Программа используется совместно с GSM-сигнализациями, GPS/GSM-модулями и маяками StarLine, позволяя контролировать состояние автомобиля через смартфон.
С помощью StarLine 2 можно ставить автомобиль на охрану, запускать двигатель, получать уведомления о тревогах и отслеживать текущее местоположение машины на карте. Интерфейс приложения адаптирован для быстрого доступа к основным функциям и отображает информацию о состоянии автомобиля, температуре двигателя, уровне заряда аккумулятора и балансе SIM-карты оборудования.
Поддерживает журнал событий, где сохраняются данные о запуске двигателя, срабатывании датчиков и изменении режима охраны. Для автомобилей с поддержкой телематики доступен просмотр маршрутов, скорости движения и истории поездок. Дополнительно предусмотрены сервисный режим, настройка автозапуска и удаленное управление датчиками удара и наклона. Поддерживается работа со смарт-часами на базе Wear OS.
Список основных возможностей StarLine 2:
- Удаленная постановка и снятие автомобиля с охраны.
- Дистанционный запуск и остановка двигателя.
- Настройка автоматического запуска по температуре и времени.
- Получение PUSH-уведомлений о тревогах и событиях.
- Просмотр текущего местоположения автомобиля на карте.
- Мониторинг маршрутов, скорости и истории поездок.
- Контроль температуры двигателя и салона.
- Проверка заряда аккумулятора и баланса SIM-карты.
- Поддержка нескольких устройств в одном аккаунте.
- Сервисный режим для передачи автомобиля в ремонт.
- Удаленная настройка датчиков удара и наклона.
- Встроенный журнал событий и действий пользователя.
- Поддержка Wear OS и управление со смарт-часов.
- Быстрый доступ к технической поддержке и экстренным службам.
Отзывы о программе StarLine 2
Admin
Отзывов о программе StarLine 2 3.3.2325 пока нет, можете добавить...