StarLine 2 для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.3.2325 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x, 14, 15
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Удаленное управление
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:114.33 Мб
СКАЧАТЬ
StarLine 2 скриншот № 1
StarLine 2 скриншот № 2
StarLine 2 скриншот № 3
StarLine 2 скриншот № 4

StarLine 2 — мобильное приложение для удалённого управления охранными системами автомобиля. Программа используется совместно с GSM-сигнализациями, GPS/GSM-модулями и маяками StarLine, позволяя контролировать состояние автомобиля через смартфон.

С помощью StarLine 2 можно ставить автомобиль на охрану, запускать двигатель, получать уведомления о тревогах и отслеживать текущее местоположение машины на карте. Интерфейс приложения адаптирован для быстрого доступа к основным функциям и отображает информацию о состоянии автомобиля, температуре двигателя, уровне заряда аккумулятора и балансе SIM-карты оборудования.

Поддерживает журнал событий, где сохраняются данные о запуске двигателя, срабатывании датчиков и изменении режима охраны. Для автомобилей с поддержкой телематики доступен просмотр маршрутов, скорости движения и истории поездок. Дополнительно предусмотрены сервисный режим, настройка автозапуска и удаленное управление датчиками удара и наклона. Поддерживается работа со смарт-часами на базе Wear OS.

Список основных возможностей StarLine 2:

  • Удаленная постановка и снятие автомобиля с охраны.
  • Дистанционный запуск и остановка двигателя.
  • Настройка автоматического запуска по температуре и времени.
  • Получение PUSH-уведомлений о тревогах и событиях.
  • Просмотр текущего местоположения автомобиля на карте.
  • Мониторинг маршрутов, скорости и истории поездок.
  • Контроль температуры двигателя и салона.
  • Проверка заряда аккумулятора и баланса SIM-карты.
  • Поддержка нескольких устройств в одном аккаунте.
  • Сервисный режим для передачи автомобиля в ремонт.
  • Удаленная настройка датчиков удара и наклона.
  • Встроенный журнал событий и действий пользователя.
  • Поддержка Wear OS и управление со смарт-часов.
  • Быстрый доступ к технической поддержке и экстренным службам.
ТОП-сегодня раздела "Удаленное управление"
 

скачать Google HomeGoogle Home 4.5.56.2

Управляйте контентом и устройствами в одном приложении. Google Home позволяет управлять...

скачать GoPro QuikGoPro Quik 13.33

GoPro Quik – установите себе на девайс помощника для управления камерой GoPro. С его помощью вы...

скачать spacedeskspacedesk 0.91.8

Удобное приложение, которое позволяет использовать ваше устройство Android в качестве...

скачать DroidCam Wireless WebcamDroidCam Wireless Webcam 6.28

Android-приложение, которое превратит любой мобильный телефон и планшет в полноценную...

скачать TeamViewerTeamViewer 15.76.107

Получите доступ к своему компьютеру, ноутбуку или другому девайсу со своего...

скачать My.KeeneticMy.Keenetic 65

Бесплатное Android-приложение, которое обеспечивает управление основными настройками и...

Отзывы о программе StarLine 2

Admin

Отзывов о программе StarLine 2 3.3.2325 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв