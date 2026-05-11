iM для Android

Лицензия: Бесплатная
Версия:12.3.6 | Сообщить о новой версии
Версия:12.3.6
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x, 14, 15
Интерфейс: Английский, Русский, Украинский
Разработчик:
Категория:ICQ, чаты, пейджеры
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 | Статистика
Размер:77.96 Мб
iMe — мессенджер на базе Telegram API с дополнительными инструментами для общения, работы с текстом и персонализации интерфейса. Приложение сочетает стандартные функции Telegram с встроенным AI-ассистентом, поддержкой нескольких нейросетевых моделей и набором инструментов для обработки сообщений, изображений и голосового контента.

Доступны функции краткого пересказа сообщений, генерации ответов, перевода текста и преобразования речи. AI-ассистент может использоваться для общения в чатах, подготовки текстов, обработки длинных сообщений и создания изображений. Поддерживаются модели ChatGPT, Gemini, Claude, Grok, Deepseek и др.

iMe также включает расширенные возможности управления чатами и интерфейсом. Присутствует возможность настраивать папки, темы оформления, быстрые действия и отображение диалогов. Для повышения конфиденциальности предусмотрены скрытые чаты, защита паролем и дополнительные инструменты безопасности при работе с файлами и ссылками.

Список основных возможностей iMe:

  • AI-ассистент с поддержкой нескольких моделей нейросетей.
  • Краткий пересказ длинных сообщений и диалогов.
  • Генерация ответов и подсказок прямо в чате.
  • Преобразование текста в голос и речи в текст.
  • Создание и редактирование изображений с помощью AI.
  • Перевод сообщений и чатов внутри приложения.
  • Извлечение текста с фотографий и изображений.
  • Автоматическая сортировка диалогов и расширенные папки.
  • Быстрая навигация по недавним чатам.
  • Настройка интерфейса, тем и цветовых схем.
  • Скрытые чаты и защита паролем.
  • Проверка файлов и дополнительные функции безопасности.
  • Поддержка Telegram API и синхронизация с Telegram-аккаунтом.
