iMe — мессенджер на базе Telegram API с дополнительными инструментами для общения, работы с текстом и персонализации интерфейса. Приложение сочетает стандартные функции Telegram с встроенным AI-ассистентом, поддержкой нескольких нейросетевых моделей и набором инструментов для обработки сообщений, изображений и голосового контента.

Доступны функции краткого пересказа сообщений, генерации ответов, перевода текста и преобразования речи. AI-ассистент может использоваться для общения в чатах, подготовки текстов, обработки длинных сообщений и создания изображений. Поддерживаются модели ChatGPT, Gemini, Claude, Grok, Deepseek и др.

iMe также включает расширенные возможности управления чатами и интерфейсом. Присутствует возможность настраивать папки, темы оформления, быстрые действия и отображение диалогов. Для повышения конфиденциальности предусмотрены скрытые чаты, защита паролем и дополнительные инструменты безопасности при работе с файлами и ссылками.

Список основных возможностей iMe: