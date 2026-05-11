iM для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|12.3.6 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x, 14, 15
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Украинский
|Разработчик:
|IME LAB - FZCO
|Категория:
|ICQ, чаты, пейджеры
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 | Статистика
|Размер:
|77.96 Мб
iMe — мессенджер на базе Telegram API с дополнительными инструментами для общения, работы с текстом и персонализации интерфейса. Приложение сочетает стандартные функции Telegram с встроенным AI-ассистентом, поддержкой нескольких нейросетевых моделей и набором инструментов для обработки сообщений, изображений и голосового контента.
Доступны функции краткого пересказа сообщений, генерации ответов, перевода текста и преобразования речи. AI-ассистент может использоваться для общения в чатах, подготовки текстов, обработки длинных сообщений и создания изображений. Поддерживаются модели ChatGPT, Gemini, Claude, Grok, Deepseek и др.
iMe также включает расширенные возможности управления чатами и интерфейсом. Присутствует возможность настраивать папки, темы оформления, быстрые действия и отображение диалогов. Для повышения конфиденциальности предусмотрены скрытые чаты, защита паролем и дополнительные инструменты безопасности при работе с файлами и ссылками.
Список основных возможностей iMe:
- AI-ассистент с поддержкой нескольких моделей нейросетей.
- Краткий пересказ длинных сообщений и диалогов.
- Генерация ответов и подсказок прямо в чате.
- Преобразование текста в голос и речи в текст.
- Создание и редактирование изображений с помощью AI.
- Перевод сообщений и чатов внутри приложения.
- Извлечение текста с фотографий и изображений.
- Автоматическая сортировка диалогов и расширенные папки.
- Быстрая навигация по недавним чатам.
- Настройка интерфейса, тем и цветовых схем.
- Скрытые чаты и защита паролем.
- Проверка файлов и дополнительные функции безопасности.
- Поддержка Telegram API и синхронизация с Telegram-аккаунтом.
