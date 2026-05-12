iZip для Windows

Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.45.10 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Архиваторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:4.9 Мб
iZip — приложение для работы с архивами, предназначенное для открытия, просмотра и создания сжатых файлов. Программа поддерживает популярные архивные форматы и подходит для хранения данных, передачи файлов и экономии места на диске.

Программа позволяет открывать архивы ZIP, ZIPX, 7Z, TAR, TAR.GZ, TAR.XZ, TAR.BZ2, RAR и RARv5. Присутствует возможность просматривать содержимое архивов и извлекать файлы в выбранную папку на компьютере. Поддерживается работа как с отдельными файлами, так и с каталогами. Для быстрого добавления данных предусмотрена функция перетаскивания.

iZip ориентирован на создание архивов формата ZIPX. Встроенный мастер помогает пошагово подготовить архив и добавить нужные файлы. При необходимости можно исключить определённые типы файлов, указав их расширения вручную. Для дополнительной защиты данных приложение поддерживает шифрование AES-256, которое позволяет ограничить доступ к содержимому архива.

Список основных возможностей iZip:

  • Поддержка архивов ZIP, ZIPX, 7Z, TAR, TAR.GZ, TAR.XZ, TAR.BZ2, RAR и RARv5.
  • Создание архивов формата ZIPX через пошаговый мастер.
  • Просмотр содержимого архивов без предварительного извлечения.
  • Извлечение файлов и папок в выбранное место на компьютере.
  • Добавление файлов с помощью функции Drag and Drop.
  • Поддержка упаковки отдельных файлов и папок.
  • Исключение файлов по расширению при создании архива.
  • Шифрование архивов с использованием AES-256.
