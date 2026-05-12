iZip для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.45.10 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|izip.com
|Категория:
|Архиваторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|4.9 Мб
iZip — приложение для работы с архивами, предназначенное для открытия, просмотра и создания сжатых файлов. Программа поддерживает популярные архивные форматы и подходит для хранения данных, передачи файлов и экономии места на диске.
Программа позволяет открывать архивы ZIP, ZIPX, 7Z, TAR, TAR.GZ, TAR.XZ, TAR.BZ2, RAR и RARv5. Присутствует возможность просматривать содержимое архивов и извлекать файлы в выбранную папку на компьютере. Поддерживается работа как с отдельными файлами, так и с каталогами. Для быстрого добавления данных предусмотрена функция перетаскивания.
iZip ориентирован на создание архивов формата ZIPX. Встроенный мастер помогает пошагово подготовить архив и добавить нужные файлы. При необходимости можно исключить определённые типы файлов, указав их расширения вручную. Для дополнительной защиты данных приложение поддерживает шифрование AES-256, которое позволяет ограничить доступ к содержимому архива.
Список основных возможностей iZip:
- Поддержка архивов ZIP, ZIPX, 7Z, TAR, TAR.GZ, TAR.XZ, TAR.BZ2, RAR и RARv5.
- Создание архивов формата ZIPX через пошаговый мастер.
- Просмотр содержимого архивов без предварительного извлечения.
- Извлечение файлов и папок в выбранное место на компьютере.
- Добавление файлов с помощью функции Drag and Drop.
- Поддержка упаковки отдельных файлов и папок.
- Исключение файлов по расширению при создании архива.
- Шифрование архивов с использованием AES-256.
