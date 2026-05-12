iZip — приложение для работы с архивами, предназначенное для открытия, просмотра и создания сжатых файлов. Программа поддерживает популярные архивные форматы и подходит для хранения данных, передачи файлов и экономии места на диске.

Программа позволяет открывать архивы ZIP, ZIPX, 7Z, TAR, TAR.GZ, TAR.XZ, TAR.BZ2, RAR и RARv5. Присутствует возможность просматривать содержимое архивов и извлекать файлы в выбранную папку на компьютере. Поддерживается работа как с отдельными файлами, так и с каталогами. Для быстрого добавления данных предусмотрена функция перетаскивания.

iZip ориентирован на создание архивов формата ZIPX. Встроенный мастер помогает пошагово подготовить архив и добавить нужные файлы. При необходимости можно исключить определённые типы файлов, указав их расширения вручную. Для дополнительной защиты данных приложение поддерживает шифрование AES-256, которое позволяет ограничить доступ к содержимому архива.

