TKO Auto Clicker для Windows

Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Автоматизация
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:3.07 Мб
TKO Auto Clicker — программа для автоматизации нажатий мыши и выполнения повторяющихся действий в Windows. Позволяет записывать последовательности кликов, задавать координаты курсора и воспроизводить сохранённые сценарии с выбранной скоростью. Программа подходит для работы с играми, браузерами, офисными приложениями и другим программным обеспечением, где требуется регулярное выполнение однотипных действий.

Интерфейс приложения выполнен в одном окне с быстрым доступом ко всем основным функциям. Можно вручную указать позицию курсора, настроить интервалы между кликами и выбрать параметры воспроизведения макросов. Поддерживается сохранение пользовательских шаблонов для повторного запуска без повторной настройки.

TKO Auto Clicker может использоваться для автоматизации простых задач, тестирования интерфейсов, ускорения работы с программами без встроенных горячих клавиш, а также для тренировки скорости нажатий в играх.

Список основных возможностей TKO Auto Clicker:

  • Запись и воспроизведение действий мыши.
  • Настройка координат курсора с высокой точностью.
  • Регулировка скорости и частоты кликов.
  • Сохранение и загрузка пользовательских макросов.
  • Поддержка горячих клавиш для запуска и остановки.
  • Автоматизация повторяющихся действий в программах и играх.
  • Работа в одном компактном окне без сложных меню.
  • Минимальная нагрузка на систему.
