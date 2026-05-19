Zeetok для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.6.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x, 14, 15
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|ZeetokSocial
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 | Статистика
|Размер:
|78.76 Мб
Zeetok — приложение для общения и поиска новых знакомств с пользователями из разных стран. Сервис ориентирован на быстрый онлайн-чат, обмен сообщениями и поиск людей с похожими интересами. Пользователи могут создавать профиль, просматривать анкеты, общаться в личных сообщениях и публиковать фотографии из повседневной жизни.
Приложение поддерживает текстовый и голосовой чат, благодаря чему общение становится более удобным и разнообразным. Для верификации аккаунтов используется система проверки фотографий. Zeetok подходит для знакомства, поиска собеседников, общения по интересам и расширения круга контактов.
Интерфейс приложения адаптирован для быстрого поиска людей поблизости и удобного просмотра профилей. Можно отмечать понравившиеся анкеты, пропускать неинтересные профили и получать уведомления о новых совпадениях. Также доступна публикация записей и фотографий, чтобы делиться событиями из жизни и узнавать больше о других участниках сообщества.
Список основных возможностей Zeetok:
- Обмен текстовыми и голосовыми сообщениями в личном чате.
- Поиск новых знакомств и собеседников по интересам.
- Просмотр профилей пользователей и система лайков.
- Публикация фотографий и записей в профиле.
- Подбор новых контактов на основе активности.
- Проверка фотографий для повышения достоверности аккаунтов.
- Отображение пользователей поблизости через виджет.
- Поддержка общения с пользователями из разных стран.
- Удобная система уведомлений и быстрый доступ к диалогам.
Отзывы о программе Zeetok
Отзывов о программе Zeetok 5.6.4 пока нет, можете добавить...