Sideband для Windows

share
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.9.4 | Сообщить о новой версии
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Категории:IP-телефония - IRC, ICQ, Messenger
Размер:113.43 Мб
Sideband — приложение для обмена сообщениями, передачи данных и удаленного взаимодействия через сети Reticulum. Программа поддерживает Android, Linux, macOS и Windows, а также может работать через LoRa, Wi-Fi, пакетную радиосвязь, I2P и другие совместимые каналы связи. Для работы не требуется регистрация, серверная инфраструктура или подключение к централизованным сервисам.

Приложение использует протоколы LXMF и LXST, обеспечивающие защищенную передачу сообщений, голосовых вызовов, файлов и телеметрии. Все данные передаются по одноранговой модели с использованием сквозного шифрования. Sideband подходит для автономных сетей, полевых условий, радиолюбительских проектов, локальной связи и распределённых систем обмена данными.

Программа поддерживает передачу изображений, аудиосообщений и файлов даже при низкой скорости соединения. Встроенная система телеметрии позволяет обмениваться координатами, отслеживать состояние устройств и использовать офлайн-карты. Расширяемая архитектура плагинов дает возможность добавлять собственные команды, источники данных и сценарии автоматизации.

Список основных возможностей Sideband:

  • Поддержка сетей Reticulum с использованием LoRa, Wi-Fi, I2P и пакетной радиосвязи.
  • Сквозное шифрование сообщений, файлов и голосовых вызовов.
  • Работа без серверов, регистрации и облачных сервисов.
  • Передача изображений, документов и аудиосообщений.
  • Поддержка голосовой связи через LXST.
  • Обмен данными и сообщениями через зашифрованные QR-коды.
  • P2P-телеметрия и передача координат без сторонних серверов.
  • Поддержка офлайн-карт и инструментов ситуационной осведомленности.
  • Использование Android-устройств в качестве маршрутизаторов Reticulum.
  • Удаленное выполнение команд и мониторинг устройств.
  • Система плагинов для расширения функциональности.
  • Совместимость с клиентами MeshChatX и Nomad Network.
