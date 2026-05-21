Sideband — приложение для обмена сообщениями, передачи данных и удаленного взаимодействия через сети Reticulum. Программа поддерживает Android, Linux, macOS и Windows, а также может работать через LoRa, Wi-Fi, пакетную радиосвязь, I2P и другие совместимые каналы связи. Для работы не требуется регистрация, серверная инфраструктура или подключение к централизованным сервисам.

Приложение использует протоколы LXMF и LXST, обеспечивающие защищенную передачу сообщений, голосовых вызовов, файлов и телеметрии. Все данные передаются по одноранговой модели с использованием сквозного шифрования. Sideband подходит для автономных сетей, полевых условий, радиолюбительских проектов, локальной связи и распределённых систем обмена данными.

Программа поддерживает передачу изображений, аудиосообщений и файлов даже при низкой скорости соединения. Встроенная система телеметрии позволяет обмениваться координатами, отслеживать состояние устройств и использовать офлайн-карты. Расширяемая архитектура плагинов дает возможность добавлять собственные команды, источники данных и сценарии автоматизации.

Список основных возможностей Sideband: