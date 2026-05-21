Sideband для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.9.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|markqvist
|Категории:
|IP-телефония - IRC, ICQ, Messenger
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|113.43 Мб
Sideband — приложение для обмена сообщениями, передачи данных и удаленного взаимодействия через сети Reticulum. Программа поддерживает Android, Linux, macOS и Windows, а также может работать через LoRa, Wi-Fi, пакетную радиосвязь, I2P и другие совместимые каналы связи. Для работы не требуется регистрация, серверная инфраструктура или подключение к централизованным сервисам.
Приложение использует протоколы LXMF и LXST, обеспечивающие защищенную передачу сообщений, голосовых вызовов, файлов и телеметрии. Все данные передаются по одноранговой модели с использованием сквозного шифрования. Sideband подходит для автономных сетей, полевых условий, радиолюбительских проектов, локальной связи и распределённых систем обмена данными.
Программа поддерживает передачу изображений, аудиосообщений и файлов даже при низкой скорости соединения. Встроенная система телеметрии позволяет обмениваться координатами, отслеживать состояние устройств и использовать офлайн-карты. Расширяемая архитектура плагинов дает возможность добавлять собственные команды, источники данных и сценарии автоматизации.
Список основных возможностей Sideband:
- Поддержка сетей Reticulum с использованием LoRa, Wi-Fi, I2P и пакетной радиосвязи.
- Сквозное шифрование сообщений, файлов и голосовых вызовов.
- Работа без серверов, регистрации и облачных сервисов.
- Передача изображений, документов и аудиосообщений.
- Поддержка голосовой связи через LXST.
- Обмен данными и сообщениями через зашифрованные QR-коды.
- P2P-телеметрия и передача координат без сторонних серверов.
- Поддержка офлайн-карт и инструментов ситуационной осведомленности.
- Использование Android-устройств в качестве маршрутизаторов Reticulum.
- Удаленное выполнение команд и мониторинг устройств.
- Система плагинов для расширения функциональности.
- Совместимость с клиентами MeshChatX и Nomad Network.
