Sideband — приложение для Android, предназначенное для обмена сообщениями, передачи данных и удаленного взаимодействия через сети Reticulum. Программа работает без регистрации, учетных записей и серверной инфраструктуры, используя прямое соединение между устройствами. Для передачи данных могут применяться различные каналы связи, включая LoRa, Wi-Fi, пакетную радиосвязь, I2P и другие совместимые способы подключения.

Android-версия Sideband использует протоколы LXMF и LXST для защищенного обмена сообщениями, файлами, голосовыми данными и телеметрией. Передача информации выполняется по одноранговой модели с применением сквозного шифрования, что позволяет обмениваться данными без промежуточных сервисов. Приложение поддерживает отправку изображений, документов и аудиосообщений даже при нестабильном или медленном соединении. Дополнительно доступны инструменты телеметрии, передача координат, офлайн-карты и функции удаленного взаимодействия с устройствами. Расширяемая система плагинов позволяет подключать дополнительные команды, автоматизацию и пользовательские сценарии работы.

Список основных возможностей Sideband: