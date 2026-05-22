Sideband для Android

Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.9.4 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x, 14, 15
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:Телефония, GSM - ICQ, чаты, пейджеры
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:113.25 Мб
Sideband — приложение для Android, предназначенное для обмена сообщениями, передачи данных и удаленного взаимодействия через сети Reticulum. Программа работает без регистрации, учетных записей и серверной инфраструктуры, используя прямое соединение между устройствами. Для передачи данных могут применяться различные каналы связи, включая LoRa, Wi-Fi, пакетную радиосвязь, I2P и другие совместимые способы подключения.

Android-версия Sideband использует протоколы LXMF и LXST для защищенного обмена сообщениями, файлами, голосовыми данными и телеметрией. Передача информации выполняется по одноранговой модели с применением сквозного шифрования, что позволяет обмениваться данными без промежуточных сервисов. Приложение поддерживает отправку изображений, документов и аудиосообщений даже при нестабильном или медленном соединении. Дополнительно доступны инструменты телеметрии, передача координат, офлайн-карты и функции удаленного взаимодействия с устройствами. Расширяемая система плагинов позволяет подключать дополнительные команды, автоматизацию и пользовательские сценарии работы.

Список основных возможностей Sideband:

  • Подключение к сетям Reticulum через LoRa, Wi-Fi, I2P и пакетную радиосвязь.
  • Передача сообщений, файлов и голосовых данных со сквозным шифрованием.
  • Работа без регистрации, облачных платформ и централизованных серверов.
  • Обмен изображениями, документами и аудиосообщениями через Android-устройство.
  • Поддержка голосового взаимодействия с использованием LXST.
  • Передача данных и сообщений через зашифрованные QR-коды.
  • P2P-телеметрия, обмен координатами и мониторинг устройств.
  • Использование офлайн-карт и инструментов локальной навигации.
  • Возможность применять Android-устройство как узел или маршрутизатор Reticulum.
  • Удаленное выполнение команд и обмен служебной информацией.
  • Поддержка плагинов для настройки и расширения функциональности.
  • Совместимость с клиентами MeshChatX и Nomad Network.
