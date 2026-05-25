AWZ PC Cleaner — программа для очистки и базового обслуживания ПК. Приложение предназначено для удаления временных файлов, системного мусора, кэша браузеров и других данных, которые накапливаются во время работы системы.

Программа включает несколько режимов очистки. Быстрое сканирование позволяет выполнить стандартную проверку и удалить распространённые ненужные файлы. Для более глубокой оптимизации предусмотрен режим расширенной очистки, который помогает находить остаточные данные от удалённых программ, старые логи, временные установочные файлы и др. Очистка выполняется автоматически, при этом приложение ориентировано на удаление данных, безопасных для системы.

Дополнительно AWZ PC Cleaner содержит инструменты для повышения производительности Windows. С помощью встроенных функций можно управлять автозагрузкой, отключать лишние фоновые процессы и освобождать место на диске. Также доступен деинсталлятор программ, который помогает удалять приложения вместе с оставшимися файлами и папками.

Список основных возможностей AWZ PC Cleaner: