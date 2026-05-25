AWZ PC Cleaner для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $9.95
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:1.3.2.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Настройка, оптимизация
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:1.41 Мб
СКАЧАТЬ
AWZ PC Cleaner скриншот № 1
AWZ PC Cleaner скриншот № 2
AWZ PC Cleaner скриншот № 3
AWZ PC Cleaner скриншот № 4

AWZ PC Cleaner — программа для очистки и базового обслуживания ПК. Приложение предназначено для удаления временных файлов, системного мусора, кэша браузеров и других данных, которые накапливаются во время работы системы.

Программа включает несколько режимов очистки. Быстрое сканирование позволяет выполнить стандартную проверку и удалить распространённые ненужные файлы. Для более глубокой оптимизации предусмотрен режим расширенной очистки, который помогает находить остаточные данные от удалённых программ, старые логи, временные установочные файлы и др. Очистка выполняется автоматически, при этом приложение ориентировано на удаление данных, безопасных для системы.

Дополнительно AWZ PC Cleaner содержит инструменты для повышения производительности Windows. С помощью встроенных функций можно управлять автозагрузкой, отключать лишние фоновые процессы и освобождать место на диске. Также доступен деинсталлятор программ, который помогает удалять приложения вместе с оставшимися файлами и папками.

Список основных возможностей AWZ PC Cleaner:

  • Очистка временных файлов и системного мусора.
  • Удаление кэша браузеров и остаточных данных.
  • Режим быстрого и глубокого сканирования системы.
  • Поиск старых журналов и временных установочных файлов.
  • Управление программами автозагрузки Windows.
  • Оптимизация фоновых процессов.
  • Удаление дубликатов и ненужных файлов.
  • Встроенный деинсталлятор приложений.
  • Удаление остаточных файлов после деинсталляции.
  • Освобождение дискового пространства.
  • Поддержка регулярного обслуживания системы.
ТОП-сегодня раздела "Настройка, оптимизация"
 

скачать MSI AfterburnerMSI Afterburner 4.6.6 / 4.6.7 beta

Настоящая находка для истинного оверклокера, с помощью которой можно осуществлять разгон...

скачать CCleanerCCleaner 7.06.1270

Популярное приложение для оптимизации ПК, чистки реестра и удаления различного мусора из...

скачать CCleaner PortableCCleaner Portable 6.39.11548

CCleaner Portable - портативная (переносная, не требующая инсталляции на компьютер) версия утилиты CCleaner для чистки системного мусора...

скачать Mem ReductMem Reduct 3.5.2

Mem Reduct - небольшая портативная утилита, которая позволяет высвободить до 25% используемой...

скачать NVIDIA GeForce ExperienceNVIDIA GeForce Experience 3.28.0.417

Бесплатная утилита для автоматического обновления драйверов для видеокарт NVIDIA. Также...

скачать Windows Update BlockerWindows Update Blocker 1.8

Крошечная бесплатная и портативная утилита, которая предназначена для отключения...

Отзывы о программе AWZ PC Cleaner

Admin

Отзывов о программе AWZ PC Cleaner 1.3.2.1 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв