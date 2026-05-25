FilterBox — приложение для управления уведомлениями на Android с функциями истории, фильтрации и автоматизации. Программа сохраняет входящие уведомления и предоставляет удобный доступ к ним даже после удаления или очистки системной панели. Поддерживается поиск по сообщениям, приложениям и времени получения уведомлений.

В приложении используется локальная система анализа уведомлений на основе ИИ. Все процессы выполняются непосредственно на устройстве без передачи данных на внешние серверы. FilterBox анализирует действия пользователя и помогает уменьшить количество нежелательных уведомлений, автоматически определяя повторяющиеся или малополезные сообщения.

Приложение поддерживает создание пользовательских правил для разных сценариев использования. Можно назначать отдельные звуки для контактов, включать голосовое озвучивание уведомлений, скрывать конфиденциальные фрагменты текста, а также автоматически отключать уведомления рабочих приложений в заданное время. Дополнительно доступен просмотр удалённых сообщений из мессенджеров и других программ.

Список основных возможностей FilterBox: