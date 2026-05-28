Jabra Sound+ для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.21.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x, 14, 15
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Jabra by GN Hearing A/S
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 | Статистика
|Размер:
|187.51 Мб
Jabra Sound+ — приложение для настройки и управления совместимыми аудиоустройствами Jabra, которое позволяет адаптировать параметры звучания, вызовов и взаимодействия с устройством под индивидуальные предпочтения пользователя. Помогает выполнить первоначальную настройку наушников или гарнитуры, а также предоставляет доступ к дополнительным функциям, которые недоступны через стандартные настройки смартфона.
С помощью Jabra Sound+ можно изменять параметры воспроизведения музыки, управлять уровнем окружающих звуков, настраивать работу микрофонов и контролировать состояние подключенного устройства. Интерфейс приложения позволяет быстро получить доступ к основным функциям и выполнить необходимые изменения без сложных настроек. Можно создавать собственные звуковые профили, выбирать готовые варианты звучания и обновлять программное обеспечение устройства для получения новых возможностей и исправлений.
Список основных возможностей Jabra Sound+:
- Персональная настройка совместимых устройств Jabra через пошаговый мастер подключения.
- Управление уровнем окружающего шума и настройка режимов прослушивания.
- Получение уведомлений о доступных обновлениях программного обеспечения.
- Поддержка голосовых помощников Google Assistant и Amazon Alexa.
- Настройка звучания с помощью пятиполосного эквалайзера.
- Использование готовых звуковых профилей и создание собственных настроек.
- Управление параметрами телефонных вызовов и качеством передачи голоса.
- Быстрый запуск воспроизведения музыки через функцию Spotify Tap на поддерживаемых устройствах.
- Просмотр информации о состоянии подключенного устройства и его настройках.
- Синхронизация параметров для более удобного использования наушников и гарнитур Jabra.
