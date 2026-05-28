Jabra Sound+ для Android

Описание
Отзывы
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:5.21.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x, 14, 15
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 | Статистика
Размер:187.51 Мб
Jabra Sound+ — приложение для настройки и управления совместимыми аудиоустройствами Jabra, которое позволяет адаптировать параметры звучания, вызовов и взаимодействия с устройством под индивидуальные предпочтения пользователя. Помогает выполнить первоначальную настройку наушников или гарнитуры, а также предоставляет доступ к дополнительным функциям, которые недоступны через стандартные настройки смартфона.

С помощью Jabra Sound+ можно изменять параметры воспроизведения музыки, управлять уровнем окружающих звуков, настраивать работу микрофонов и контролировать состояние подключенного устройства. Интерфейс приложения позволяет быстро получить доступ к основным функциям и выполнить необходимые изменения без сложных настроек. Можно создавать собственные звуковые профили, выбирать готовые варианты звучания и обновлять программное обеспечение устройства для получения новых возможностей и исправлений.

Список основных возможностей Jabra Sound+:

  • Персональная настройка совместимых устройств Jabra через пошаговый мастер подключения.
  • Управление уровнем окружающего шума и настройка режимов прослушивания.
  • Получение уведомлений о доступных обновлениях программного обеспечения.
  • Поддержка голосовых помощников Google Assistant и Amazon Alexa.
  • Настройка звучания с помощью пятиполосного эквалайзера.
  • Использование готовых звуковых профилей и создание собственных настроек.
  • Управление параметрами телефонных вызовов и качеством передачи голоса.
  • Быстрый запуск воспроизведения музыки через функцию Spotify Tap на поддерживаемых устройствах.
  • Просмотр информации о состоянии подключенного устройства и его настройках.
  • Синхронизация параметров для более удобного использования наушников и гарнитур Jabra.
