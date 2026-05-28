Jabra Sound+ — приложение для настройки и управления совместимыми аудиоустройствами Jabra, которое позволяет адаптировать параметры звучания, вызовов и взаимодействия с устройством под индивидуальные предпочтения пользователя. Помогает выполнить первоначальную настройку наушников или гарнитуры, а также предоставляет доступ к дополнительным функциям, которые недоступны через стандартные настройки смартфона.

С помощью Jabra Sound+ можно изменять параметры воспроизведения музыки, управлять уровнем окружающих звуков, настраивать работу микрофонов и контролировать состояние подключенного устройства. Интерфейс приложения позволяет быстро получить доступ к основным функциям и выполнить необходимые изменения без сложных настроек. Можно создавать собственные звуковые профили, выбирать готовые варианты звучания и обновлять программное обеспечение устройства для получения новых возможностей и исправлений.

Список основных возможностей Jabra Sound+: