Catzy для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.48.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x, 14, 15
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Nieruo Team
|Категория:
|Здоровье
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 | Статистика
|Размер:
|124.92 Мб
|СКАЧАТЬ
Catzy — приложение для поддержки психоэмоционального состояния и формирования полезных привычек, которое объединяет инструменты для планирования, самонаблюдения и повышения концентрации, помогая организовать повседневную деятельность и уделять больше внимания собственному самочувствию.
Приложение предоставляет набор функций, направленных на развитие осознанности и улучшение качества повседневной жизни. Можно создавать собственные цели, вести учет эмоционального состояния, использовать техники дыхания и инструменты для концентрации. Все данные сохраняются в удобном формате, что позволяет анализировать изменения и отслеживать прогресс в течение длительного времени.
Отдельное внимание уделено поддержке сна и снижению уровня напряжения. Для этого предусмотрены дыхательные практики с различными ритмами, а также подборка звуков белого шума, которые помогают расслабиться перед отдыхом. Таймер фокусировки позволяет сосредоточиться на текущих задачах без необходимости постоянно контролировать время, продолжая работу даже при блокировке устройства или переключении между приложениями.
Основные возможности Catzy:
- Постановка личных целей и формирование полезных привычек.
- Готовая библиотека целей для начала работы над саморазвитием.
- Инструменты для анализа эмоций и регулярной фиксации своего состояния.
- Календарь настроения с историей записей и возможностью отслеживания изменений.
- Таймер концентрации для учебы, работы и других задач.
- Работа таймера в фоновом режиме с постоянным уведомлением.
- Дыхательные упражнения для расслабления, снижения тревожности и подготовки ко сну.
- Набор различных дыхательных ритмов для разных ситуаций.
- Поддержка здорового сна с помощью звуков белого шума.
- Контроль личного прогресса.
Мобильное Android-приложение от Huawei, помогающее отслеживать физическую активность на...
Flo Женский Календарь Месячных 6.3.2
Бесплатное приложение (менструальный дневник) для ОС Android, которое использует...
ИМТ Калькулятор - надежный помощник в контроле веса и поддержании здорового образа жизни....
Отличное приложение для Android, с помощью которого можно отслеживать свою ежедневную...
Google Fit – фитнес-теркер от Google позволяет измерять физическую активность. Используйте ваше...
Тренировки для любого уровня подготовки, позволяющие при любом уровне подготовки сесть...
Отзывы о программе Catzy
Admin
Отзывов о программе Catzy 1.48.0 пока нет, можете добавить...