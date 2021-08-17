Samsung Health для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:6.18.6.015 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
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Категория:Здоровье
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Размер:99,1 Мб
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Samsung Health - полезное приложение позволяющее управлять своим здоровьем, которое умеет автоматически отслеживать многие активности (бег, велоспорт, плавание и т.п.), просматривать различные записи о состоянии здоровья на главном экране, добавлять и редактировать число сделанных за день шагов, время активности, вес тела и прочие элементы.

Присутствует возможность подключить часы Galaxy Watch для контроля результатов фитнес тренировок с использованием тренажеров компаний Technogym и Corehealth. Также присутствует возможность следить за количеством потребляемых калорий, записывая свои блюда и закуски каждый день.

Ключевые особенности Samsung Health:

  • Устанавливайте цели, которые работают на вашем собственном уровне, включая объем активности, интенсивность упражнений, состояние сна, пульс, стресс, уровень кислорода в крови и т.д.
  • Возможность подключить часы Galaxy Watch для контроля результатов фитнес тренировок.
  • Отслеживание количества потребляемых калорий.
  • Просмотр различных записей о состоянии здоровья на главном экране.
  • Добавление и редактирование различных элементов, как например число сделанных за день шагов, время активности, вес тела и пр.
  • Защита персональных данных о здоровье, хранящихся в Samsung Health.
  • Мультиязычная версия.
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