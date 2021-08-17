Samsung Health - полезное приложение позволяющее управлять своим здоровьем, которое умеет автоматически отслеживать многие активности (бег, велоспорт, плавание и т.п.), просматривать различные записи о состоянии здоровья на главном экране, добавлять и редактировать число сделанных за день шагов, время активности, вес тела и прочие элементы.

Присутствует возможность подключить часы Galaxy Watch для контроля результатов фитнес тренировок с использованием тренажеров компаний Technogym и Corehealth. Также присутствует возможность следить за количеством потребляемых калорий, записывая свои блюда и закуски каждый день.

Ключевые особенности Samsung Health: