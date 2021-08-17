Samsung Health для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|6.18.6.015 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Samsung Electronics Co., Ltd.
|Категория:
|Здоровье
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|99,1 Мб
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Samsung Health - полезное приложение позволяющее управлять своим здоровьем, которое умеет автоматически отслеживать многие активности (бег, велоспорт, плавание и т.п.), просматривать различные записи о состоянии здоровья на главном экране, добавлять и редактировать число сделанных за день шагов, время активности, вес тела и прочие элементы.
Присутствует возможность подключить часы Galaxy Watch для контроля результатов фитнес тренировок с использованием тренажеров компаний Technogym и Corehealth. Также присутствует возможность следить за количеством потребляемых калорий, записывая свои блюда и закуски каждый день.
Ключевые особенности Samsung Health:
- Устанавливайте цели, которые работают на вашем собственном уровне, включая объем активности, интенсивность упражнений, состояние сна, пульс, стресс, уровень кислорода в крови и т.д.
- Возможность подключить часы Galaxy Watch для контроля результатов фитнес тренировок.
- Отслеживание количества потребляемых калорий.
- Просмотр различных записей о состоянии здоровья на главном экране.
- Добавление и редактирование различных элементов, как например число сделанных за день шагов, время активности, вес тела и пр.
- Защита персональных данных о здоровье, хранящихся в Samsung Health.
- Мультиязычная версия.
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Отзывы о программе Samsung Health
Admin
Отзывов о программе Samsung Health 6.18.6.015 пока нет, можете добавить...