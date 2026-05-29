Audio Tag Manager для Windows

Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Tag редакторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1
Размер:5.65 Мб
Audio Tag Manager — программа для редактирования и управления метаданными аудиофайлов. Приложение предназначено для работы с музыкальными коллекциями и позволяет изменять информацию о треках, включая название композиции, исполнителя, альбом, жанр и другие параметры. Поддерживается обработка нескольких файлов одновременно, что упрощает редактирование больших наборов аудиозаписей.

Программа предлагает удобную систему навигации по папкам и быстрый доступ к музыкальным файлам. Интерфейс ориентирован на повседневную работу с аудиотекой без перегруженности лишними элементами.

Отдельное внимание уделено пакетной обработке файлов. Для ускорения повторяющихся операций предусмотрена система предустановок. С ее помощью можно сохранять наборы действий и повторно использовать их при необходимости.

Список основных возможностей Audio Tag Manager:

  • Редактирование тегов аудиофайлов.
  • Изменение названия трека, имени исполнителя, альбома и жанра.
  • Поддержка пакетной обработки нескольких файлов.
  • Быстрый поиск и навигация по музыкальной библиотеке.
  • Сохранение пользовательских пресетов для повторного применения.
  • Упрощенная работа с большими наборами аудиозаписей.
  • Компактный интерфейс без перегруженных элементов.
  • Управление свойствами музыкальных треков в одном окне.
  • Поддержка стандартных метаданных аудиофайлов.
