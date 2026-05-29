Audio Tag Manager для Windows
Audio Tag Manager — программа для редактирования и управления метаданными аудиофайлов. Приложение предназначено для работы с музыкальными коллекциями и позволяет изменять информацию о треках, включая название композиции, исполнителя, альбом, жанр и другие параметры. Поддерживается обработка нескольких файлов одновременно, что упрощает редактирование больших наборов аудиозаписей.
Программа предлагает удобную систему навигации по папкам и быстрый доступ к музыкальным файлам. Интерфейс ориентирован на повседневную работу с аудиотекой без перегруженности лишними элементами.
Отдельное внимание уделено пакетной обработке файлов. Для ускорения повторяющихся операций предусмотрена система предустановок. С ее помощью можно сохранять наборы действий и повторно использовать их при необходимости.
Список основных возможностей Audio Tag Manager:
- Редактирование тегов аудиофайлов.
- Изменение названия трека, имени исполнителя, альбома и жанра.
- Поддержка пакетной обработки нескольких файлов.
- Быстрый поиск и навигация по музыкальной библиотеке.
- Сохранение пользовательских пресетов для повторного применения.
- Упрощенная работа с большими наборами аудиозаписей.
- Компактный интерфейс без перегруженных элементов.
- Управление свойствами музыкальных треков в одном окне.
- Поддержка стандартных метаданных аудиофайлов.
