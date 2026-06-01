Startpage для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|147.0.7727 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 10.x, 11.x, 12.x, 13.x, 14, 15
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Startpage Developers
|Категория:
|Браузеры
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 | Статистика
|Размер:
|152.08 Мб
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Startpage — мобильный браузер с встроенной поисковой системой, ориентированной на защиту конфиденциальности пользователя во время работы в интернете. Позволяет выполнять поиск информации, просматривать сайты и получать доступ к различным онлайн-ресурсам без сохранения истории запросов и передачи персональных данных третьим лицам.
В качестве поисковой системы по умолчанию используется сервис Startpage, который обрабатывает запросы без создания пользовательских профилей и отслеживания активности. Присутствует возможность искать веб-страницы, изображения, видео, новости и другие материалы, получая релевантные результаты без персонализированной выдачи, что помогает избежать влияния предыдущих запросов на результаты поиска.
Приложение также включает инструменты для повышения приватности во время просмотра сайтов. Встроенные функции позволяют быстро очищать историю посещений, закрывать все открытые вкладки и запускать анонимный просмотр страниц. Дополнительное внимание уделено защите сетевых данных пользователя, включая маскировку IP-адреса при использовании специальных режимов просмотра.
Список основных возможностей Startpage:
- Приватный поиск без сохранения истории запросов.
- Встроенная поисковая система Startpage по умолчанию.
- Получение результатов поиска по сайтам, изображениям, видео и новостям.
- Поддержка информационных карточек, быстрых ответов и карт.
- Режим анонимного просмотра веб-страниц из результатов поиска.
- Защита IP-адреса и снижение объёма передаваемых данных о пользователе.
- Быстрое закрытие всех вкладок и очистка истории браузера одной командой.
- Поддержка одновременной работы с несколькими приватными вкладками.
- Просмотр картографических данных без передачи точного местоположения.
- Неперсонализированные результаты поиска без формирования пользовательского профиля.
- Снижение количества таргетированной рекламы и стороннего отслеживания.
- Соответствие требованиям европейских стандартов защиты данных и нормам GDPR.
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