Startpage — мобильный браузер с встроенной поисковой системой, ориентированной на защиту конфиденциальности пользователя во время работы в интернете. Позволяет выполнять поиск информации, просматривать сайты и получать доступ к различным онлайн-ресурсам без сохранения истории запросов и передачи персональных данных третьим лицам.

В качестве поисковой системы по умолчанию используется сервис Startpage, который обрабатывает запросы без создания пользовательских профилей и отслеживания активности. Присутствует возможность искать веб-страницы, изображения, видео, новости и другие материалы, получая релевантные результаты без персонализированной выдачи, что помогает избежать влияния предыдущих запросов на результаты поиска.

Приложение также включает инструменты для повышения приватности во время просмотра сайтов. Встроенные функции позволяют быстро очищать историю посещений, закрывать все открытые вкладки и запускать анонимный просмотр страниц. Дополнительное внимание уделено защите сетевых данных пользователя, включая маскировку IP-адреса при использовании специальных режимов просмотра.

Список основных возможностей Startpage: