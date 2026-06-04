CSV to JSON SQL VCF XLS Converter для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|TkoSoft
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|3.09 Мб
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CSV to JSON SQL VCF XLS Converter — приложение для работы с CSV-файлами, предназначенное для преобразования и разделения данных. Помогает обрабатывать большие таблицы, содержащие значительное количество строк и записей, упрощая их дальнейшее использование, хранение и перенос между различными системами.
Одной из основных функций приложения является конвертация CSV-файлов в форматы JSON, SQL, VCF и XLS. Это позволяет адаптировать данные под различные задачи без необходимости ручной обработки. Программа поддерживает пакетную обработку файлов, благодаря чему можно выполнять одинаковые операции сразу над несколькими документами.
Дополнительно приложение включает инструмент разделения CSV-файлов. С его помощью крупные таблицы можно разбивать на несколько отдельных файлов меньшего размера, что может быть полезно при работе с объёмными наборами данных, ограничениями сторонних сервисов или необходимостью распределить информацию по отдельным категориям. Интерфейс приложения построен таким образом, чтобы основные операции выполнялись быстро и не требовали сложной предварительной настройки.
Список основных возможностей CSV to JSON SQL VCF XLS Converter:
- Преобразование CSV-файлов в форматы JSON, SQL, VCF и XLS.
- Пакетная обработка нескольких файлов за одну операцию.
- Разделение крупных CSV-файлов на более компактные части.
- Настройка параметров исходных и выходных данных.
- Поддержка обработки файлов из различных каталогов.
- Упрощение переноса данных между приложениями и сервисами.
- Работа с большими таблицами и наборами записей.
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