Starlink для Android

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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2026.13.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x, 14, 15
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:181.41 Мб
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Starlink — мобильное приложение для настройки, управления и контроля работы спутниковой системы доступа в интернет Starlink, которое помогает выполнить первоначальную установку терминала, проверить качество соединения и отслеживать состояние сети через единый интерфейс.

Позволяет подобрать оптимальное место для размещения оборудования с учетом окружающих объектов и возможных препятствий. Перед установкой можно оценить условия приема сигнала и определить участки, где деревья, здания или другие объекты способны повлиять на стабильность соединения. После подключения приложение используется для настройки сети и проверки параметров работы оборудования.

С помощью Starlink можно контролировать состояние интернет-соединения, получать информацию о скорости и стабильности работы сети, просматривать статистику использования и отслеживать подключенные устройства. Дополнительно предусмотрены инструменты диагностики, позволяющие выявлять и устранять распространенные неполадки без обращения к сторонним сервисам.

Список основных возможностей Starlink:

  • Поиск подходящего места для установки терминала.
  • Проверка наличия препятствий, влияющих на качество сигнала.
  • Первичная настройка оборудования Starlink.
  • Управление параметрами беспроводной сети Wi-Fi.
  • Мониторинг состояния подключения к интернету.
  • Просмотр статистики соединения и производительности сети.
  • Отображение устройств, подключенных к локальной сети.
  • Получение уведомлений о сбоях и проблемах в работе.
  • Инструменты диагностики и устранения неполадок.
  • Доступ к справочной информации и технической поддержке.
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