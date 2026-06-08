Starlink — мобильное приложение для настройки, управления и контроля работы спутниковой системы доступа в интернет Starlink, которое помогает выполнить первоначальную установку терминала, проверить качество соединения и отслеживать состояние сети через единый интерфейс.

Позволяет подобрать оптимальное место для размещения оборудования с учетом окружающих объектов и возможных препятствий. Перед установкой можно оценить условия приема сигнала и определить участки, где деревья, здания или другие объекты способны повлиять на стабильность соединения. После подключения приложение используется для настройки сети и проверки параметров работы оборудования.

С помощью Starlink можно контролировать состояние интернет-соединения, получать информацию о скорости и стабильности работы сети, просматривать статистику использования и отслеживать подключенные устройства. Дополнительно предусмотрены инструменты диагностики, позволяющие выявлять и устранять распространенные неполадки без обращения к сторонним сервисам.

Список основных возможностей Starlink: