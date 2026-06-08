Starlink для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2026.13.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x, 14, 15
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Space Exploration Technologies Corp.
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|181.41 Мб
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Starlink — мобильное приложение для настройки, управления и контроля работы спутниковой системы доступа в интернет Starlink, которое помогает выполнить первоначальную установку терминала, проверить качество соединения и отслеживать состояние сети через единый интерфейс.
Позволяет подобрать оптимальное место для размещения оборудования с учетом окружающих объектов и возможных препятствий. Перед установкой можно оценить условия приема сигнала и определить участки, где деревья, здания или другие объекты способны повлиять на стабильность соединения. После подключения приложение используется для настройки сети и проверки параметров работы оборудования.
С помощью Starlink можно контролировать состояние интернет-соединения, получать информацию о скорости и стабильности работы сети, просматривать статистику использования и отслеживать подключенные устройства. Дополнительно предусмотрены инструменты диагностики, позволяющие выявлять и устранять распространенные неполадки без обращения к сторонним сервисам.
Список основных возможностей Starlink:
- Поиск подходящего места для установки терминала.
- Проверка наличия препятствий, влияющих на качество сигнала.
- Первичная настройка оборудования Starlink.
- Управление параметрами беспроводной сети Wi-Fi.
- Мониторинг состояния подключения к интернету.
- Просмотр статистики соединения и производительности сети.
- Отображение устройств, подключенных к локальной сети.
- Получение уведомлений о сбоях и проблемах в работе.
- Инструменты диагностики и устранения неполадок.
- Доступ к справочной информации и технической поддержке.
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Admin
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