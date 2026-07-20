Tab Display для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.25 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x, 14, 15
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Удаленное управление
Загрузок (сегодня/всего):1 / 2 | Статистика
Размер:48,16 Мб
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Tab Display — приложение, которое позволяет использовать планшет Android в качестве дополнительного монитора для компьютера под управлением Windows или macOS. Программа передает изображение с виртуального дисплея на мобильное устройство, благодаря чему можно расширить рабочее пространство без покупки отдельного внешнего экрана.

Подключение выполняется по локальной сети Wi-Fi или через USB, что позволяет выбрать наиболее удобный способ работы в зависимости от условий. Можно изменить ориентацию экрана, выбрать подходящее разрешение и настроить отображение изображения. Для работы необходимо установить десктопную версию программы на ПК, после чего планшет подключается в качестве второго дисплея.

Основные возможности Tab Display:

  • Подключение планшета Android в качестве второго монитора для Windows и macOS.
  • Передача изображения по Wi-Fi или через USB для совместимых устройств.
  • Расширение рабочего стола компьютера без использования дополнительного дисплея.
  • Поддержка книжной и альбомной ориентации экрана.
  • Настройка разрешения изображения в соответствии с возможностями устройства.
  • Просмотр видео с компьютера на планшете через функцию удаленного воспроизведения.
  • Простая синхронизация с настольной версией приложения.
  • Совместимость с большинством современных планшетов и смартфонов на Android.​
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