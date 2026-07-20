Tab Display для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.25 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x, 14, 15
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|ENFP-Dev-Studio
|Категория:
|Удаленное управление
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 2 | Статистика
|Размер:
|48,16 Мб
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Tab Display — приложение, которое позволяет использовать планшет Android в качестве дополнительного монитора для компьютера под управлением Windows или macOS. Программа передает изображение с виртуального дисплея на мобильное устройство, благодаря чему можно расширить рабочее пространство без покупки отдельного внешнего экрана.
Подключение выполняется по локальной сети Wi-Fi или через USB, что позволяет выбрать наиболее удобный способ работы в зависимости от условий. Можно изменить ориентацию экрана, выбрать подходящее разрешение и настроить отображение изображения. Для работы необходимо установить десктопную версию программы на ПК, после чего планшет подключается в качестве второго дисплея.
Основные возможности Tab Display:
- Подключение планшета Android в качестве второго монитора для Windows и macOS.
- Передача изображения по Wi-Fi или через USB для совместимых устройств.
- Расширение рабочего стола компьютера без использования дополнительного дисплея.
- Поддержка книжной и альбомной ориентации экрана.
- Настройка разрешения изображения в соответствии с возможностями устройства.
- Просмотр видео с компьютера на планшете через функцию удаленного воспроизведения.
- Простая синхронизация с настольной версией приложения.
- Совместимость с большинством современных планшетов и смартфонов на Android.
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Admin
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