Tab Display — приложение, которое позволяет использовать планшет Android в качестве дополнительного монитора для компьютера под управлением Windows или macOS. Программа передает изображение с виртуального дисплея на мобильное устройство, благодаря чему можно расширить рабочее пространство без покупки отдельного внешнего экрана.

Подключение выполняется по локальной сети Wi-Fi или через USB, что позволяет выбрать наиболее удобный способ работы в зависимости от условий. Можно изменить ориентацию экрана, выбрать подходящее разрешение и настроить отображение изображения. Для работы необходимо установить десктопную версию программы на ПК, после чего планшет подключается в качестве второго дисплея.

Основные возможности Tab Display: