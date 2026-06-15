Home Control для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:26.5.2.0 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x, 14, 15
Интерфейс: Английский
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Категория:Удаленное управление
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Home + Control — приложение для удаленного управления устройствами умного дома Legrand, которое позволяет контролировать освещение, жалюзи, отопление и подключенную бытовую технику со смартфона, а также использовать голосовые команды через совместимые сервисы.

Приложение поддерживает работу с интеллектуальными выключателями и розетками Legrand, а также совместимыми системами управления жалюзи. Присутствует возможность создавать собственные расписания, объединять несколько действий в сценарии, получать уведомления о состоянии устройств и отслеживать показатели энергопотребления. Предусмотрена функция общего отключения выбранных приборов и освещения при выходе из дома. Управление доступно как через мобильное устройство, так и с помощью голосовых помощников.

Список основных возможностей Home + Control:

  • Удаленное управление освещением, жалюзи, отоплением и бытовой техникой.
  • Поддержка интеллектуальных устройств Legrand серий Céliane with Netatmo и Valena Life/Allure with Netatmo.
  • Создание пользовательских сценариев и расписаний работы устройств.
  • Функция централизованного отключения освещения и выбранных электроприборов.
  • Получение уведомлений о состоянии дома и отключениях электроэнергии.
  • Контроль энергопотребления в режиме реального времени и за выбранные периоды.
  • Управление совместимыми радиожалюзи Bubendorff через шлюз Netatmo.
  • Поддержка голосового управления через Google Assistant и Amazon Alexa.
  • Возможность установки беспроводных выключателей в удобных местах.
  • Доступ к управлению устройствами через смартфон независимо от местонахождения пользователя.
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