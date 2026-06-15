Home + Control — приложение для удаленного управления устройствами умного дома Legrand, которое позволяет контролировать освещение, жалюзи, отопление и подключенную бытовую технику со смартфона, а также использовать голосовые команды через совместимые сервисы.

Приложение поддерживает работу с интеллектуальными выключателями и розетками Legrand, а также совместимыми системами управления жалюзи. Присутствует возможность создавать собственные расписания, объединять несколько действий в сценарии, получать уведомления о состоянии устройств и отслеживать показатели энергопотребления. Предусмотрена функция общего отключения выбранных приборов и освещения при выходе из дома. Управление доступно как через мобильное устройство, так и с помощью голосовых помощников.

Список основных возможностей Home + Control: