Home Control для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|26.5.2.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x, 14, 15
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Legrand - Netatmo - Bticino
|Категория:
|Удаленное управление
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|37.35 Мб
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Home + Control — приложение для удаленного управления устройствами умного дома Legrand, которое позволяет контролировать освещение, жалюзи, отопление и подключенную бытовую технику со смартфона, а также использовать голосовые команды через совместимые сервисы.
Приложение поддерживает работу с интеллектуальными выключателями и розетками Legrand, а также совместимыми системами управления жалюзи. Присутствует возможность создавать собственные расписания, объединять несколько действий в сценарии, получать уведомления о состоянии устройств и отслеживать показатели энергопотребления. Предусмотрена функция общего отключения выбранных приборов и освещения при выходе из дома. Управление доступно как через мобильное устройство, так и с помощью голосовых помощников.
Список основных возможностей Home + Control:
- Удаленное управление освещением, жалюзи, отоплением и бытовой техникой.
- Поддержка интеллектуальных устройств Legrand серий Céliane with Netatmo и Valena Life/Allure with Netatmo.
- Создание пользовательских сценариев и расписаний работы устройств.
- Функция централизованного отключения освещения и выбранных электроприборов.
- Получение уведомлений о состоянии дома и отключениях электроэнергии.
- Контроль энергопотребления в режиме реального времени и за выбранные периоды.
- Управление совместимыми радиожалюзи Bubendorff через шлюз Netatmo.
- Поддержка голосового управления через Google Assistant и Amazon Alexa.
- Возможность установки беспроводных выключателей в удобных местах.
- Доступ к управлению устройствами через смартфон независимо от местонахождения пользователя.
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