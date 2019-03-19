TeamViewer QuickSupport - приложение для обеспечения удаленного управления и поддержки мобильного устройства с настольного компьютера Windows или Mac. Если вам по каким-либо причинам нужна помощь технического специалиста, то теперь это сделать очень просто: к вашим услугам чат, удобная отправка файлов с ПК на гаджет и наоборот, просмотр информации об устройстве. Кроме того, тут присутствует возможность остановки выполнения нежелательных процессов, получение и передача настроек Wi-Fi и многое другое.
Работать с приложением как никогда просто. При запуске программы вы увидите ID своего устройства. Сообщив этот идентификатор другому человеку (например, специалисту технической поддержки), который пользуется полноценной настольной версией TeamViewer, он сможет подключиться к вашему гаджету и помочь в решении возникшей проблемы.
Что касается безопасности, то разработчики применили защищенное соединение между мобильным устройством и стационарным ПК с шифрованием сеанса AES 256-bit.
Основные возможности TeamViewer QuickSupport:
- Чат для общения.
- Просмотр всей информации об устройстве.
- Качественное удаленное управление.
- Передача файлов.
- Возможность обработки приложений, в т.ч. и их удаление.
- Просмотр списка процессов с функцией остановки.
- Получение и передача настроек Wi-Fi.
- Просмотр информации о диагностике системы.
- Скриншот устройства в реальном времени.
- Сохранение конфиденциальной информации в буфер обмена устройства.
Таким образом, TeamViewer QuickSupport позволяет вам удаленно управлять мобильным девайсом с ПК как будто вы сами держите в руках смартфон или планшет, а не сидите в совершенно ином месте за много километров.