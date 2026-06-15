TP-Link Tether для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:4.14.4 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x, 14, 15
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
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Размер:153.12 Мб
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TP-Link Tether — мобильное приложение для настройки и удаленного управления сетевыми устройствами TP-Link. Позволяет контролировать параметры маршрутизаторов, xDSL-модемов и усилителей сигнала с помощью смартфона или планшета.

С помощью приложения можно изменять параметры беспроводной сети, просматривать список подключенных устройств и управлять их доступом. TP-Link Tether поддерживает функции родительского контроля, помогает подобрать подходящее место для установки усилителя сигнала и позволяет выполнять базовую настройку оборудования без необходимости входа в веб-интерфейс. Приложение также поддерживает одновременную работу с несколькими совместимыми устройствами TP-Link, что удобно при использовании расширенной сетевой инфраструктуры.

Список основных возможностей TP-Link Tether:

  • Настройка имени беспроводной сети (SSID), пароля и параметров интернет-подключения.
  • Управление маршрутизаторами, xDSL-модемами и усилителями сигнала TP-Link.
  • Просмотр списка подключённых устройств и информации о текущем состоянии сети.
  • Блокировка неизвестных или нежелательных пользователей.
  • Настройка прав доступа для отдельных клиентских устройств.
  • Использование родительского контроля с ограничением доступа к интернет-ресурсам и возможностью создания расписания.
  • Определение оптимального места установки усилителя сигнала для повышения качества покрытия.
  • Автоматическое отключение светодиодных индикаторов по заданному времени.
  • Поддержка управления несколькими совместимыми устройствами.
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