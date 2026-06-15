TP-Link Tether — мобильное приложение для настройки и удаленного управления сетевыми устройствами TP-Link. Позволяет контролировать параметры маршрутизаторов, xDSL-модемов и усилителей сигнала с помощью смартфона или планшета.

С помощью приложения можно изменять параметры беспроводной сети, просматривать список подключенных устройств и управлять их доступом. TP-Link Tether поддерживает функции родительского контроля, помогает подобрать подходящее место для установки усилителя сигнала и позволяет выполнять базовую настройку оборудования без необходимости входа в веб-интерфейс. Приложение также поддерживает одновременную работу с несколькими совместимыми устройствами TP-Link, что удобно при использовании расширенной сетевой инфраструктуры.

Список основных возможностей TP-Link Tether: