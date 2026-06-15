TP-Link Tether для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.14.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x, 14, 15
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|TP-LINK SYSTEMS INC.
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 | Статистика
|Размер:
|153.12 Мб
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TP-Link Tether — мобильное приложение для настройки и удаленного управления сетевыми устройствами TP-Link. Позволяет контролировать параметры маршрутизаторов, xDSL-модемов и усилителей сигнала с помощью смартфона или планшета.
С помощью приложения можно изменять параметры беспроводной сети, просматривать список подключенных устройств и управлять их доступом. TP-Link Tether поддерживает функции родительского контроля, помогает подобрать подходящее место для установки усилителя сигнала и позволяет выполнять базовую настройку оборудования без необходимости входа в веб-интерфейс. Приложение также поддерживает одновременную работу с несколькими совместимыми устройствами TP-Link, что удобно при использовании расширенной сетевой инфраструктуры.
Список основных возможностей TP-Link Tether:
- Настройка имени беспроводной сети (SSID), пароля и параметров интернет-подключения.
- Управление маршрутизаторами, xDSL-модемами и усилителями сигнала TP-Link.
- Просмотр списка подключённых устройств и информации о текущем состоянии сети.
- Блокировка неизвестных или нежелательных пользователей.
- Настройка прав доступа для отдельных клиентских устройств.
- Использование родительского контроля с ограничением доступа к интернет-ресурсам и возможностью создания расписания.
- Определение оптимального места установки усилителя сигнала для повышения качества покрытия.
- Автоматическое отключение светодиодных индикаторов по заданному времени.
- Поддержка управления несколькими совместимыми устройствами.
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