Cairo SEO Auditor для Windows

Описание
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Оценка: 3.67/5 голосов - 3
Лицензия: Бесплатная
Версия:10.0.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Раскрутка сайта
Загрузок (сегодня/всего):3 / 15 | Статистика
Размер:66.24 Мб
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Cairo SEO Auditor — программа для анализа сайтов и проверки их соответствия современным требованиям поисковой оптимизации. Приложение выполняет комплексное сканирование веб-ресурса, выявляет технические ошибки и формирует подробные отчеты, позволяющие оценить текущее состояние проекта.

Программа проверяет структуру страниц, наличие обязательных SEO-элементов, заголовков, метатегов и других параметров, влияющих на качество оптимизации. Дополнительно анализируются изображения, скорость их загрузки и возможные ошибки, связанные с отображением графического контента. Отдельный модуль безопасности позволяет определить отсутствие важных HTTP-заголовков, повышающих защищенность сайта.

Полученные результаты можно просматривать непосредственно в интерфейсе программы или сохранить для последующего анализа. Cairo SEO Auditor поддерживает экспорт отчетов в форматы CSV, XLSX и HTML.

Список основных возможностей Cairo SEO Auditor:

  • Проверка сайта на соответствие требованиям SEO.
  • Комплексное сканирование веб-ресурсов.
  • Анализ структуры страниц и URL-адресов.
  • Поиск отсутствующих заголовков и метатегов.
  • Проверка изображений и выявление ошибок загрузки.
  • Контроль наличия заголовков безопасности.
  • Просмотр детальных отчетов по каждому этапу анализа.
  • Поиск потенциальных технических проблем сайта.
  • Экспорт результатов в форматы CSV, XLSX и HTML.
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