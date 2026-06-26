Cairo SEO Auditor — программа для анализа сайтов и проверки их соответствия современным требованиям поисковой оптимизации. Приложение выполняет комплексное сканирование веб-ресурса, выявляет технические ошибки и формирует подробные отчеты, позволяющие оценить текущее состояние проекта.

Программа проверяет структуру страниц, наличие обязательных SEO-элементов, заголовков, метатегов и других параметров, влияющих на качество оптимизации. Дополнительно анализируются изображения, скорость их загрузки и возможные ошибки, связанные с отображением графического контента. Отдельный модуль безопасности позволяет определить отсутствие важных HTTP-заголовков, повышающих защищенность сайта.

Полученные результаты можно просматривать непосредственно в интерфейсе программы или сохранить для последующего анализа. Cairo SEO Auditor поддерживает экспорт отчетов в форматы CSV, XLSX и HTML.

Список основных возможностей Cairo SEO Auditor: