Cairo SEO Auditor для Windows
|Оценка:
|3.67/5 голосов - 3
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|10.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|CairoSoftware
|Категория:
|Раскрутка сайта
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 15 | Статистика
|Размер:
|66.24 Мб
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Cairo SEO Auditor — программа для анализа сайтов и проверки их соответствия современным требованиям поисковой оптимизации. Приложение выполняет комплексное сканирование веб-ресурса, выявляет технические ошибки и формирует подробные отчеты, позволяющие оценить текущее состояние проекта.
Программа проверяет структуру страниц, наличие обязательных SEO-элементов, заголовков, метатегов и других параметров, влияющих на качество оптимизации. Дополнительно анализируются изображения, скорость их загрузки и возможные ошибки, связанные с отображением графического контента. Отдельный модуль безопасности позволяет определить отсутствие важных HTTP-заголовков, повышающих защищенность сайта.
Полученные результаты можно просматривать непосредственно в интерфейсе программы или сохранить для последующего анализа. Cairo SEO Auditor поддерживает экспорт отчетов в форматы CSV, XLSX и HTML.
Список основных возможностей Cairo SEO Auditor:
- Проверка сайта на соответствие требованиям SEO.
- Комплексное сканирование веб-ресурсов.
- Анализ структуры страниц и URL-адресов.
- Поиск отсутствующих заголовков и метатегов.
- Проверка изображений и выявление ошибок загрузки.
- Контроль наличия заголовков безопасности.
- Просмотр детальных отчетов по каждому этапу анализа.
- Поиск потенциальных технических проблем сайта.
- Экспорт результатов в форматы CSV, XLSX и HTML.
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