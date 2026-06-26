WinZenith — приложение для обслуживания, очистки и оптимизации ПК под управлением Windows. Программа объединяет инструменты для анализа состояния системы, поиска проблем и выполнения базовых операций по поддержанию стабильной работы ПК.

Приложение позволяет выполнять комплексное сканирование системы с последующим отображением найденных проблем и рекомендаций по их устранению. Присутствует возможность проверить актуальность драйверов, выполнить обновление программ, удалить временные файлы, обнаружить дубликаты данных и провести анализ накопителей.

WinZenith также предоставляет информацию о конфигурации компьютера, помогает управлять элементами автозагрузки и контролировать различные параметры производительности. Дополнительно доступны инструменты для работы с сетевыми настройками и обслуживания дисковой подсистемы.

Список основных возможностей WinZenith: