WinZenith для Windows
|Оценка:
|3.75/5 голосов - 4
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.1.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Georgi Yordanov
|Категория:
|Настройка, оптимизация
|Загрузок (сегодня/всего):
|33 / 69 | Статистика
|Размер:
|77.56 Мб
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WinZenith — приложение для обслуживания, очистки и оптимизации ПК под управлением Windows. Программа объединяет инструменты для анализа состояния системы, поиска проблем и выполнения базовых операций по поддержанию стабильной работы ПК.
Приложение позволяет выполнять комплексное сканирование системы с последующим отображением найденных проблем и рекомендаций по их устранению. Присутствует возможность проверить актуальность драйверов, выполнить обновление программ, удалить временные файлы, обнаружить дубликаты данных и провести анализ накопителей.
WinZenith также предоставляет информацию о конфигурации компьютера, помогает управлять элементами автозагрузки и контролировать различные параметры производительности. Дополнительно доступны инструменты для работы с сетевыми настройками и обслуживания дисковой подсистемы.
Список основных возможностей WinZenith:
- Комплексное сканирование и анализ системы.
- Проверка и обновление драйверов устройств.
- Откат драйверов при возникновении проблем после обновления.
- Контроль актуальности установленного программного обеспечения.
- Удаление временных и ненужных файлов.
- Поиск и удаление дубликатов файлов и папок.
- Управление элементами автозагрузки Windows.
- Просмотр сведений о конфигурации компьютера.
- Инструменты для обслуживания и оптимизации дисков.
- Проверка отдельных компонентов системы.
- Функции для диагностики и настройки сетевых параметров.
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