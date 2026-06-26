WinZenith для Windows

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Оценка: 3.75/5 голосов - 4
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.1.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Настройка, оптимизация
Загрузок (сегодня/всего):33 / 69 | Статистика
Размер:77.56 Мб
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WinZenith — приложение для обслуживания, очистки и оптимизации ПК под управлением Windows. Программа объединяет инструменты для анализа состояния системы, поиска проблем и выполнения базовых операций по поддержанию стабильной работы ПК.

Приложение позволяет выполнять комплексное сканирование системы с последующим отображением найденных проблем и рекомендаций по их устранению. Присутствует возможность проверить актуальность драйверов, выполнить обновление программ, удалить временные файлы, обнаружить дубликаты данных и провести анализ накопителей.

WinZenith также предоставляет информацию о конфигурации компьютера, помогает управлять элементами автозагрузки и контролировать различные параметры производительности. Дополнительно доступны инструменты для работы с сетевыми настройками и обслуживания дисковой подсистемы.

Список основных возможностей WinZenith:

  • Комплексное сканирование и анализ системы.
  • Проверка и обновление драйверов устройств.
  • Откат драйверов при возникновении проблем после обновления.
  • Контроль актуальности установленного программного обеспечения.
  • Удаление временных и ненужных файлов.
  • Поиск и удаление дубликатов файлов и папок.
  • Управление элементами автозагрузки Windows.
  • Просмотр сведений о конфигурации компьютера.
  • Инструменты для обслуживания и оптимизации дисков.
  • Проверка отдельных компонентов системы.
  • Функции для диагностики и настройки сетевых параметров.
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