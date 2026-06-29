NexTransfer для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Торрент клиенты, файловый обмен
Загрузок (сегодня/всего):6 / 7 | Статистика
Размер:3.86 Мб
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NexTransfer скриншот № 1

NexTransfer — приложение для удобной передачи данных между мобильными устройствами и ПК без необходимости использования кабелей, дополнительных программ или сложной настройки подключения.

Приложение автоматически создает сервер передачи данных и формирует необходимые параметры подключения, включая IP-адрес и порт. После запуска можно получить доступ к файлам с другого устройства, используя указанную комбинацию данных для подключения.

NexTransfer поддерживает двусторонний обмен информацией, позволяя как отправлять файлы на мобильное устройство, так и получать данные с него. Передача выполняется через удобную панель управления, где можно добавлять файлы, отслеживать процесс загрузки и просматривать информацию о текущем сервере.

Добавление данных выполняется с помощью перетаскивания файлов. Благодаря автоматическому созданию сервера приложение подходит для пользователей, которым необходимо быстро переносить документы, изображения, видео и другие данные между разными устройствами. Для доступа к содержимому достаточно открыть браузер на подключенном устройстве и ввести предоставленные приложением параметры соединения.

Список основных возможностей NexTransfer:

  • Обмен файлами в обе стороны без необходимости установки дополнительных программ на ПК.
  • Передача данных через браузер с использованием IP-адреса и порта подключения.
  • Поддержка загрузки и скачивания данных между устройствами.
  • Возможность добавления файлов с помощью перетаскивания.
  • Отображение информации о созданном сервере и текущем подключении.
  • Отсутствие необходимости в ручной настройке сетевых параметров.
  • Поддержка передачи различных типов файлов между мобильными устройствами и ПК.
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