NexTransfer для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|NJAC
|Категория:
|Торрент клиенты, файловый обмен
|Загрузок (сегодня/всего):
|6 / 7 | Статистика
|Размер:
|3.86 Мб
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NexTransfer — приложение для удобной передачи данных между мобильными устройствами и ПК без необходимости использования кабелей, дополнительных программ или сложной настройки подключения.
Приложение автоматически создает сервер передачи данных и формирует необходимые параметры подключения, включая IP-адрес и порт. После запуска можно получить доступ к файлам с другого устройства, используя указанную комбинацию данных для подключения.
NexTransfer поддерживает двусторонний обмен информацией, позволяя как отправлять файлы на мобильное устройство, так и получать данные с него. Передача выполняется через удобную панель управления, где можно добавлять файлы, отслеживать процесс загрузки и просматривать информацию о текущем сервере.
Добавление данных выполняется с помощью перетаскивания файлов. Благодаря автоматическому созданию сервера приложение подходит для пользователей, которым необходимо быстро переносить документы, изображения, видео и другие данные между разными устройствами. Для доступа к содержимому достаточно открыть браузер на подключенном устройстве и ввести предоставленные приложением параметры соединения.
Список основных возможностей NexTransfer:
- Обмен файлами в обе стороны без необходимости установки дополнительных программ на ПК.
- Передача данных через браузер с использованием IP-адреса и порта подключения.
- Поддержка загрузки и скачивания данных между устройствами.
- Возможность добавления файлов с помощью перетаскивания.
- Отображение информации о созданном сервере и текущем подключении.
- Отсутствие необходимости в ручной настройке сетевых параметров.
- Поддержка передачи различных типов файлов между мобильными устройствами и ПК.
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