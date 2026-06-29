NexTransfer — приложение для удобной передачи данных между мобильными устройствами и ПК без необходимости использования кабелей, дополнительных программ или сложной настройки подключения.

Приложение автоматически создает сервер передачи данных и формирует необходимые параметры подключения, включая IP-адрес и порт. После запуска можно получить доступ к файлам с другого устройства, используя указанную комбинацию данных для подключения.

NexTransfer поддерживает двусторонний обмен информацией, позволяя как отправлять файлы на мобильное устройство, так и получать данные с него. Передача выполняется через удобную панель управления, где можно добавлять файлы, отслеживать процесс загрузки и просматривать информацию о текущем сервере.

Добавление данных выполняется с помощью перетаскивания файлов. Благодаря автоматическому созданию сервера приложение подходит для пользователей, которым необходимо быстро переносить документы, изображения, видео и другие данные между разными устройствами. Для доступа к содержимому достаточно открыть браузер на подключенном устройстве и ввести предоставленные приложением параметры соединения.

Список основных возможностей NexTransfer: