NavioRX Harbor для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|0.1.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|NavioRX Labs
|Категория:
|Загрузка файлов
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|4.95 Мб
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NavioRX Harbor — приложение для поиска, загрузки и управления ИИ-моделями с платформы Hugging Face. Объединяет основные инструменты для работы с моделями в одном интерфейсе, избавляя от необходимости постоянно использовать браузер или вручную сортировать загруженные файлы.
NavioRX Harbor рассчитан на работу с большим количеством загрузок. Программа поддерживает одновременное скачивание нескольких моделей, автоматически возобновляет прерванные загрузки после отключения интернета, сбоя системы или перезагрузки компьютера. При необходимости можно настроить подключение через прокси, что полезно при ограниченном доступе к отдельным серверам или нестабильном интернет-соединении.
Дополнительно программа может просканировать ПК, обнаружить уже сохраненные модели различных форматов и автоматически добавить их в библиотеку.
Основные возможности NavioRX Harbor:
- Поиск моделей ИИ через каталог Hugging Face.
- Загрузка моделей без использования браузера.
- Одновременная загрузка нескольких моделей.
- Автоматическое возобновление прерванных загрузок.
- Выбор наиболее быстрого зеркала для скачивания.
- Поддержка работы через прокси-сервер.
- Автоматическая организация загруженных файлов по папкам.
- Сканирование компьютера для поиска уже существующих моделей.
- Создание единой библиотеки моделей для быстрого доступа.
- Работа с большими коллекциями моделей искусственного интеллекта.
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Admin
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