NavioRX Harbor — приложение для поиска, загрузки и управления ИИ-моделями с платформы Hugging Face. Объединяет основные инструменты для работы с моделями в одном интерфейсе, избавляя от необходимости постоянно использовать браузер или вручную сортировать загруженные файлы.

NavioRX Harbor рассчитан на работу с большим количеством загрузок. Программа поддерживает одновременное скачивание нескольких моделей, автоматически возобновляет прерванные загрузки после отключения интернета, сбоя системы или перезагрузки компьютера. При необходимости можно настроить подключение через прокси, что полезно при ограниченном доступе к отдельным серверам или нестабильном интернет-соединении.

Дополнительно программа может просканировать ПК, обнаружить уже сохраненные модели различных форматов и автоматически добавить их в библиотеку.

Основные возможности NavioRX Harbor: