Leonardo.Ai для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.0.29 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x, 14, 15
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Украинский
|Разработчик:
|Leonardo.Ai
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 | Статистика
|Размер:
|25.03 Мб
|СКАЧАТЬ
Leonardo.Ai — приложение для создания изображений и видеороликов с использованием ИИ, которое подходит для генерации иллюстраций, концепт-артов, рекламных материалов, графики для социальных сетей, презентаций и других визуальных проектов. Можно создавать контент по текстовому описанию, выбирать стиль оформления, изменять готовые изображения и пр.
Приложение объединяет инструменты генерации изображений, обработки графики и создания анимированных сцен. Для работы используются современные модели искусственного интеллекта, позволяющие получать изображения с высокой детализацией и реалистичной цветопередачей. Готовые проекты можно дорабатывать с помощью встроенных инструментов редактирования, изменяя отдельные элементы, фон, композицию и другие параметры изображения.
Список основных возможностей приложения Leonardo.Ai:
- Создание изображений по текстовым запросам с использованием моделей искусственного интеллекта.
- Генерация видеороликов и анимации на основе изображений.
- Редактирование готовых изображений с помощью инструментов ИИ.
- Изменение отдельных объектов, фона и композиции кадра.
- Использование готовых шаблонов для быстрого создания проектов.
- Поддержка различных художественных стилей и вариантов оформления.
- Создание материалов для социальных сетей, рекламы, презентаций и цифрового дизайна.
- Экспорт готовых изображений и видеороликов для дальнейшего использования.
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