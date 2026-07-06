Leonardo.Ai для Android

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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.0.29 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x, 14, 15
Интерфейс: Английский, Русский, Украинский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 | Статистика
Размер:25.03 Мб
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Leonardo.Ai — приложение для создания изображений и видеороликов с использованием ИИ, которое подходит для генерации иллюстраций, концепт-артов, рекламных материалов, графики для социальных сетей, презентаций и других визуальных проектов. Можно создавать контент по текстовому описанию, выбирать стиль оформления, изменять готовые изображения и пр.

Приложение объединяет инструменты генерации изображений, обработки графики и создания анимированных сцен. Для работы используются современные модели искусственного интеллекта, позволяющие получать изображения с высокой детализацией и реалистичной цветопередачей. Готовые проекты можно дорабатывать с помощью встроенных инструментов редактирования, изменяя отдельные элементы, фон, композицию и другие параметры изображения.

Список основных возможностей приложения Leonardo.Ai:

  • Создание изображений по текстовым запросам с использованием моделей искусственного интеллекта.
  • Генерация видеороликов и анимации на основе изображений.
  • Редактирование готовых изображений с помощью инструментов ИИ.
  • Изменение отдельных объектов, фона и композиции кадра.
  • Использование готовых шаблонов для быстрого создания проектов.
  • Поддержка различных художественных стилей и вариантов оформления.
  • Создание материалов для социальных сетей, рекламы, презентаций и цифрового дизайна.
  • Экспорт готовых изображений и видеороликов для дальнейшего использования.​
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