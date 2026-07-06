Leonardo.Ai — приложение для создания изображений и видеороликов с использованием ИИ, которое подходит для генерации иллюстраций, концепт-артов, рекламных материалов, графики для социальных сетей, презентаций и других визуальных проектов. Можно создавать контент по текстовому описанию, выбирать стиль оформления, изменять готовые изображения и пр.

Приложение объединяет инструменты генерации изображений, обработки графики и создания анимированных сцен. Для работы используются современные модели искусственного интеллекта, позволяющие получать изображения с высокой детализацией и реалистичной цветопередачей. Готовые проекты можно дорабатывать с помощью встроенных инструментов редактирования, изменяя отдельные элементы, фон, композицию и другие параметры изображения.

Список основных возможностей приложения Leonardo.Ai: